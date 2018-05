Hitman – Definitive Edition ab morgen erhältlich

Ab dem morgigen 17. Mai 2018 kann die Definitive Edition vom Stealth-Hit Hitman hierzulande erworben werden. Die besondere Edition erscheint dabei für Playstation 4 sowie Xbox One und schlägt mit einem Preis von 59,99 Euro zu Buche.

Das Spiel wurde ursprünglich im Episodenformat veröffentlicht und ist nun in einer zusammengefassten Kollektion erhältlich. Dabei stehen euch ebenfalls zahlreiche neue kosmetische Items zu Verfügung. Unter anderem mit dabei sind Kostüme aus den Spielen Kane & Lynch oder Freedom Fighters. Zudem könnt ihr euch über weitere Maps, oder spezielle Missionen freuen. Alle Updates und Inhalte, die bis zur Game of the Year Edition von Hitman erschienen sind, sollen in der Definitive Edition vorhanden sein.