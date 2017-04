Hier ist die dritte Folge unseres Podcasts!

Heute haben wir bereits die dritte Folge unseres Podcasts für euch. Nach der zweiten, recht unstrukturierten und oberflächigen Ausgabe, haben wir uns zusammengesetzt und uns über ein paar grundlegende Dinge unterhalten. Was dabei rauskam, ist die bislang beste Folge unserer kurzen Geschichte. Das liegt zum einen am Thema, das uns wirklich am Herzen liegt aber auch daran, dass wir viel, viel mehr Struktur reingehauen haben. Das alles sind Grundpfeiler eines guten Podcasts, die wir in den ersten zwei Folgen, leider, vernachlässigt haben. Doch bekanntlich lernt man ja aus seinen Fehlern, deshalb präsentieren wir euch jetzt voller Stolz die dritte Ausgabe.

Die moderne Welt der Shooter

In Folge 3 geht es um die „moderne Welt der Shooter“. Dafür haben sich Justin, Patrick und Domi ihre liebsten, modernen Shooter(-Reihen) herausgesucht und quatschen über deren Entwicklung, Community, Einfluss, Erinnerungen und vieles mehr. Als Entschädigung für den fehlenden Nico, gibt es dieses Mal auch einen Gastbeitrag vom lieben Tobias aka DerRasenMeyer.

Wir hoffen euch gefällt das coole Thema und der neue, strukturiertere „Stil“, der trotzdem viel Freiraum für Abschweifungen geboten hat. Wir hatten viel Spaß bei der Aufzeichnung, die uns tatsächlich nur wie 30 Minuten und nicht wie 2 Stunden vorkam.

Zum Schluss wollen wir noch erwähnen, dass wir gerade Probleme mit Soundcloud haben und unsere ersten beiden Folgen leider überall verschwunden sind. Wir lassen uns da schnellstmöglich etwas einfallen, bis dahin gibt es die ersten zwei Folgen auf unserem YouTube-Kanal.