Heroes of the Storm – Neuer Held Fenix ist ab sofort verfügbar

Nicht einmal der Tod kann den neuesten Helden davon abhalten, rechtzeitig zum 20. Geburtstag von StarCraft im Nexus Ruhm und Tapferkeit zu erlangen. Fenix, Statthalter der Templer ist jetzt in Heroes of the Storm verfügbar.

Im Rampenlicht-Video sehen wir den neuen Helden in Aktion. Weitere Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Heldenseite von Fenix.

Natürlich ist noch mehr geplant, um den 20. Geburtstag von StarCraft in Heroes of the Storm zu feiern:

Spieler können sich beim Einloggen klassische Porträts für Protoss, Zerg und Terraner verdienen, um Farbe für ihre Lieblingsspezies aus StarCraft zu bekennen.

Sie können in an StarCraft angelehnten Heldenchaos-Varianten ihr Können beweisen, darunter auch in einem neuen PvE-Heldenchaos namens Verteidigung von Deadman’s Port.

Außerdem können Spieler auf dem Rücken eines furchterregenden neuen Zergling-Reittiers in die Schlacht ziehen und ihre Gegner übermannen.

Video: