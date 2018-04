Hellblade: Senua’s Sacrifice – Details zur PC-Fassung und den Verkäufen

Hellblade: Senua’s Sacrifice ist bereits seit Sommer 2017 für Sonys aktuelle Heimkonsole, die PlayStation 4, verfügbar. Nachdem das emotionale Action-Adventure ebenfalls für den PC und die Xbox One angekündigt wurde, zieht Entwickler Ninja Theory nun eine erste Bilanz.

So gab man unter anderem bekannt, dass vor allem die PC-Spieler einen durchaus überraschen würden. Demnach wurde Hellblade: Senua’s Sacrifice sehr häufig mit Maus und Tastatur als Eingabegeräte gespielt werden Das überraschte vor allem Chief Creative Director Tameem Antoniades, der sich auf der EGX Rezzed 2018 in London dazu konkreter äußerte. So hatte man am Anfang größere Probleme auf dem PC zu verzeichnen gehabt, dennoch scheinen viele Spieler sich auf die problembehaftete Eingabemethode verlassen zu haben.

Interessant ist außerdem, dass obwohl die PS4-Fassung zeitlich früher erschienen ist, die Verkäufe sich recht gleichmäßig auf alle Plattformen verteilen würden. Zu den konkreten Verkaufszahlen äußerte man sich jedoch nicht.