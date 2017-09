Hearthstone – Neues Event „Oktoberbrawl“ angekündigt mit Belohnungen via Twitch Prime

Heute haben Blizzard und Twitch die Beute für Twitch Prime angekündigt, die es als Teil des Oktoberbrawls für Hearthstone geben wird.

Worum geht es beim Oktoberbrawl?

Der Oktoberbrawl ist ein besonderes Ereignis, in dem zwei Teams bestehend aus bekannten Hearthstone-Spielern von Twitch in wöchentlichen Matches gegeneinander antreten. Dabei gibt es aber einen Kniff. Jeder Oktoberbrawler muss einen neuen Account verwenden, und es liegt an der Community, Kartenpackungen freizuschalten und so den Teams bei der Verbesserung ihrer Decks zu helfen.

Vom 11. September bis 10. Oktober erhalten Mitglieder von Twitch Prime über Prime Loot zwei neue Hearthstone-Kartenrücken: Ruf der Leere und Ruf des Lichts. Jeder Kartenrücken steht für eines der beiden Teams, die im Oktoberbrawl aufeinandertreffen.

Wie kann man teilnehmen?

Jedes Mal, wenn Spieler Hearthstone im gewerteten Modus mit einem der beiden Kartenrücken gewinnen, erhöhen sie dabei die Chance des entsprechenden Teams, in dieser Woche mehr Kartenpackungen öffnen zu dürfen.

Wer nimmt teil?

TEAM LICHT:

Kripparrian

Reynad

Alliestrasza

TEAM LEERE:

Dog

Thijs

J4CKIECHAN

Trailer:

Wo findet die Action statt?

Spieler ziehen für ihre Teams im gewerteten Modus in den Kampf und können außerdem miterleben, wie ihre Arbeit Früchte trägt. Die Oktoberbrawl-Matches werden nämlich auf dem offiziellen Twitch-Kanal für Hearthstone übertragen.

Wann sollte man vorbeischauen?

Jede Woche steht unter einem eigenen Motto, an dem man erkennen kann, aus welcher Hearthstone-Erweiterung die Teams ihre Karten erhalten.