Hearthstone – Massenhaft Änderungen für den gewerteten Modus angekündigt

Gestern hat das Hearthstone-Team einige Änderungen am gewerteten Modus angekündigt. Diese Änderungen treten offiziell mit der Märzsaison in Kraft, doch die Ergebnisse aus dem Februar bestimmen ebenfalls, auf welchem Rang die Spieler im März beginnen werden.

Ab März werden alle Spieler um vier Ränge zurückversetzt

Wenn beispielsweise ein Spieler die Februarsaison auf Rang 15 abschließt, beginnt er im März auf Rang 19. Spieler in den Legendenrängen beginnen im März auf Rang 4. Im Moment fühlt sich die monatliche Zurücksetzung je nach erreichtem Rang sehr unterschiedlich an. Spieler am oberen Ende der Rangliste haben das Gefühl, dass sie zu viele Ränge erneut erklimmen müssen, wogegen Spieler am anderen Ende der Rangliste zu früh an ihre Grenzen stoßen. Mit dieser Änderung beginnen Spieler, die monatlich mehr als 4 Ränge erklimmen, jeden Monat auf einem höheren Rang als zuvor.

Jeder Rang besteht aus 5 Sternen

Damit werden die Ränge aneinander angeglichen und Spieler machen im Verhältnis den gleichen Fortschritt, ungeachtet ihrer Platzierung auf der Rangliste. Spieler müssen fünf Spiele gewinnen und nicht mehr Rang 20 erreichen, um den monatlichen Kartenrücken zu erhalten.

Die Änderung an den Sternen für jeden Rang hätte andernfalls einen bedeutenden Nachteil: Der monatliche Kartenrücken auf Rang 20 war nur 10 Siege von Rang 25 entfernt, doch ab März werden es 25 Siege sein. Diese Änderung stellt sicher, dass es nicht schwieriger wird, die monatlichen Belohnungen zu erhalten. Die monatlichen Belohnungstruhen enthalten weiterhin mit jedem Rang bessere Belohnungen.

Video:

Es wird eine kurze Übergangsphase geben, in der beide Systeme aktiv sind:

Während der Wertungssaison im Februar müssen Spieler Rang 20 erreichen, um ihren saisonalen Kartenrücken zu erhalten. Am Ende werden sie vier Ränge hinter den während der Saison erreichten Rang zurückgestuft.

Ab der Wertungssaison im März müssen sie 5 Spiele gewinnen, um den saisonalen Kartenrücken zu erhalten. Am Ende werden sie vier Ränge hinter den während der Saison erreichten Rang zurückgestuft.