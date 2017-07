Hearthstone – Infos zur Erweiterung „Ritter des Frostthrons“

Für die Diener des Lichkönigs ist der Tod erst der Anfang … Blizzard hat Ritter des Frostthrons, die im August erscheinende, neue Erweiterung für Hearthstone angekündigt. Wir werden also bald nach Nordend reisen, wo wir uns dem Lichkönig stellen und als Todesritter wiedererweckt werden. In unserer neuen Gestalt können wir über außerweltliche Mächte gebieten und das Leben unserer Gegner stehlen. Insgesamt warten 135 neue Karten auf uns.

Darum geht es:

In Ritter des Frostthrons erstürmen wir auf der Suche nach verbotener Runenmagie die Eiskronenzitadelle, die gefrorene Festung des Lichkönigs. Gerüchten zufolge sucht der Lichkönig nach Champions, die er mit der eisigen Essenz des Untodes durchdringen kann. Spieler gewinnen seine Gunst in Form von neun neuen, legendären Heldenkarten, die beim Ausspielen die Helden von Hearthstone in furchteinflößende Todesritter verwandeln und ihnen eine frostige Rüstung und modifizierte Fähigkeiten gewähren. Der Lichkönig verleiht uns außerdem eine neue Macht aus der Unterwelt: „Lebensentzug“ ist ein eisiges neues Schlüsselwort, welches uns für den verursachten Schaden heilt.

Wer nicht nur den Befehlen des Lichkönigs gehorchen will, kann ihn in einer Reihe kostenloser Missionen herausfordern, die allen Spielern von Ritter des Frostthrons zur Verfügung stehen. Die Prologmission führt uns in die Eiskronenzitadelle und danach in ihre beiden Flügel, in denen wir gegen Kultbosse wie Professor Seuchenmord und Sindragosa kämpfen. In einem epischen, finalen Schlagabtausch bekommen wir es dann mit dem Lichkönig persönlich zu tun. Nach Abschluss der Prologmission erhalten wir eine zufällige, legendäre Heldenkarte, die einen unserer Helden in den Todesritter verwandelt.

Abschließend hätten wir noch ein Video für euch, wir wünschen gute Unterhaltung:

Ritter des Frostthrons erscheint für Windows- und Mac-PCs, Windows-, iOS- und Android-Tablets sowie Smartphones. Die entsprechenden Kartenpackungen können in Hearthstone im Arenamodus gewonnen und mit Gold oder Echtgeld zum selben Preis wie andere Kartenpackungen in Hearthstone gekauft werden.