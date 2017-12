Hearthstone – Die Erweiterung Kobolde & Katakomen ist ab sofort verfügbar

Eifrige Abenteurer können sich jetzt auf die Suche nach legendären Waffen, geheimnisvollen Schätzen und 135 verlockenden neuen Karten begeben, die tief in Kobolde & Katakomben verborgen liegen – der neuesten Erweiterung für Hearthstone, Blizzards digitalen Kartenspiel.

Kobolde & Katakomben führt Hearthstone-Spieler in die Tiefen von Azeroth, wo heimtückische Kobolde bereits seit Jahrtausenden Tunnel graben und uralte Schätze verstecken. Unter diesen Reichtümern entdecken die Spieler mächtige neue Karten, wie etwa eine legendäre Waffe für jede Klasse. Alle Spieler, die sich ab heute in Hearthstone einloggen, erhalten eine dieser Waffen kostenlos. Gerüchten zufolge gibt es außerdem mächtige Zaubersteine: magische Juwelen für jede Klasse, deren Effekte im Laufe eines Spiels immer stärker werden. Die Kobolde sind stets auf der Hut vor gierigen Abenteurern, die ein paar ihrer Schätze stibitzen wollen. Zum Schutz ihrer Reichtümer haben sie schreckliche Monster angelockt und hinterhältige Fallen gelegt. Doch zum Glück müssen die Abenteurer nicht alleine gehen. Indem sie Karten mit dem neuen Schlüsselwort Rekrutieren spielen, können Spieler zufällige Diener direkt aus ihrem Deck beschwören. Das ermöglicht ganz neue Ansätze beim Deckbau.

“Kobolds & Catacombs harkens back to the type of old-school fantasy-gaming experience that many of us at Blizzard and in the community grew up on,” said Mike Morhaime, CEO and cofounder of Blizzard Entertainment. “We think players are going to love the new cards and testing their mettle in Dungeon Runs, and we can’t wait to see how deck strategies evolve with the new mechanics we’ve added with this set.”