Hearthstone – Blizzard entschuldigt sich bei Spielern mit Kartenpackungen

Als Entschuldigung für die Probleme und Unannehmlichkeiten im Zuge der neuen März-Season will Entwickler Blizzard den Spielern von Hearthstone eine Wiedergutmachung zukommen lassen. So konnten Fans des Sammelkartenspiels zuletzt gar nicht erst auf Ranglisten zugreifen, während Blizzard offenbar parallel versuchte einige Umstellungen an den gerankten Spielen vorzunehmen.

Das Unternehmen hatte sich diesbezüglich bereits öffentlich entschuldigt und will nun zusätzlich im Laufe der Woche für jeden Spieler drei kostenlose Kartenpackungen der neuesten Erweiterung Kobolde & Katakomben zur Verfügung stellen. Diese könnt ihr dann entweder automatisch über das Anmelden in der mobilen Version freischalten oder aber über das Geschenke-Symbol in der Battle.net-Desktop-Anwendung beziehen.