Headup Games – Diese Spiele erwarten uns in Zukunft

Wenn man über große Indie-Entwickler und/oder Publisher spricht wird man an dem Namen Headup Games wohl kaum vorbei kommen. Wir haben die Jungs auf der gamescom besucht und jetzt erfahrt ihr was dabei so rumgekommen ist.

Ja die gamescom ist jetzt schon etwas länger vorbei, aber wir haben immer noch was für euch in der Hinterhand: Heute bekommt der Indie-Gigant Headup Games sein verdientes Rampenlicht. Headup Games steht weltweit für qualitativ hochwertige Indipendent-Games, sowohl als Entwickler als auch als Publisher. Seit der Gründung im Jahre 2009 hat die deutsche Firma, die ihren Sitz in Düren hat mehr als 100 Titel, auf allen relevanten Plattformen, auf den Markt gebracht. Aber anstatt von der Vergangenheit zu sprechen, gehen wir lieber mal auf die Zukunft ein. Aber vorher machen wir noch einen kurzen Abstecher in die jüngste Vergangenheit:

Slime-San

Auf Slime-San wollen wir allerdings nicht allzu sehr eingehen, denn zu diesem Titel könnt ihr bei uns in unserem Testbericht mehr erfahren. Das Spiel ist seit dem 3. August auf der Switch zu haben, auf dem PC schon seit April und auch die Xbox und PlayStation-Besitzer sollen nicht leer ausgehen, da gibt es allerdings noch kein Datum.

Hero Defense

Bei Hero Defense handelt es sich um eine Kollaboration von Headup Games und Happy Tuesday die ein Genre-Mix aus Tower Defense und Echtzeitstrategie ist und dazu noch ein paar Rollenspielaspekte beinhaltet. Ergo kann das Spiel für viele unter euch interessant sein. Das Setting siedelt sich in einer düsteren Fantasy-Welt an, in der ihr als Vampirjäger Van Hel.. ich meine natürlich Jack mit eurem Team auf Monsterjagd geht. Durch modifizierbare Waffen, Auren, Zauber, Runen und einen Skilltree soll die Spieltiefe auch deutlich tief gehend sein. Auch mit den 17 vorhandenen Maps und vielen anderen zahlreichen Dingen solltet ihr erst einmal beschäftigt sein. Erscheinen soll das Spiel schon im Oktober diesen Jahres für die PS4 und Xbox One, eine PC-Fassung soll später auch noch folgen.

SEUM: Speedrunners from Hell

Bei SEUM: Speedrunners from Hell handelt es sich um einen wahren Kampf gegen die Zeit. Dieses Spiel habe ich sehr lange auf der gamescom gespielt und trotz, oder gerade wegen, des klassischen Doom-like Looks hat mich das Spiel nach wenigen Minuten in seinen Bann gezogen. Immer und immer wieder habe ich an meinem Timing und meinem Streckenverlauf feintuning vollführt um das Ziel rechtzeitig zu erreichen, getrieben davon auch im nächsten Leven die Herausforderung anzunehmen. Ihr könnt euch portieren (Erinnert etwas an Portal) und der Schwierigkeitsgrad kommt dabei einem Super Meat Boy wirklich nah. Um es kurz zu machen: Das Spiel ist wirklich gut und fordernd – Außerdem sind die Collectibles Bierdosen… muss ich da nach mehr sagen? Mehr erfahrt ihr im bald folgenden Test. SEUM: Speedrunners from Hell von Headup Games und den Pine Studios erscheint am 22. September für Xbox One und irgendwann kurz darauf auch für die PS4, für den PC ist das Spiel samt Support und Level-Editor schon etwas länger erhältlich.

The Inner World – Der Letzte Windmönch

Der Nachfolger des beliebten Point and Click Adventures The Inner World steht auch schon in den Startlöchern. Den ersten Teil soll man zwar nicht notwendig gespielt haben, aber so oder so legen wir es euch wärmstens ans Herz. Ich erwarte wirklich viel von dem Titel und auch wieder einige humorvolle Stellen. Ich will auch hier nicht zu viel verraten – nur, dass ihr euch auch hier auf einen ausführlichen Test freuen dürft. Seid geduldig und vertreibt euch währenddessen die Zeit mit diesem Trailer: Achja der Release ist für den 6. Oktober auf PC, Xbox One und Ps4 angesetzt.

Runbow

Runbow kam ursprünglich für Nintendos Wii U auf den Markt und ist ein wahres Battle Royal vieler bekannter Indie-Helden. Der Versus-Runner bei dem es vor allem auf Reaktionsgeschwindigkeit und Skill ankommt, den ich gerne als eins der besten Partygames der letzten Jahre bezeichne findet bald seinen Weg auf die PS4 und dann irgendwann nächstes Jahr auch auf den PC.

Nun aber mal weg von der gamescom und hin zur PAX. Die Messe in Kalifornien hat nämlich auch eine Neuankündigung aus dem Hause Headup Games mit sich gebracht…

Earth Atlantis

In Zusammenarbeit mit dem Pixel Perfex Team bringt das Studio den 2D-Shooter Earth Atlantis auf die Switch. Ihr seid in einer post-apokalyptischen Welt in der nur noch unter Wasser leben möglich ist. Was einem als erstes auffällt ist der interessante Zeichen-Artstyle. Neben dem Gegner-Töten hat der originelle Sidescroller auch noch so einiges anderes zu bieten. Überzeugt euch doch selbst davon wenn das Spiel diesen Herbst auf der Switch releast.