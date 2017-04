Has Been Heroes gratis bei Gamestop

Ja ihr habt richtig gelesen, es gibt einen Weg Has Been Heroes von Entwickler Frozenbyte kostenlos bei Gamestop zu bekommen. Wir erklären euch wie.

Has Been Heroes ist ein Gamestop-exklusives Spiel, da Gamestop der offizielle Publisher ist. Doch wieso sollte euch Gamestop das Spiel schenken? Ganz so einfach ist das dann doch nicht. Wir alle kennen doch die 9,99er Aktion bei Gamestop bei der man zwei Spieler der aktuellen Eintauschliste von Gamestop in den Laden bringt um dann ein Top-Game für nur 9,99 Euro zu bekommen. So ähnlich ist es auch bei Has Been Heroes, nur, dass ihr das Spiel für schon ein Spiel aus der Liste komplett gratis bekommt. Unserer Meinung nach, kann man diesen guten Tausch definitiv eingehen.

