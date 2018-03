Harvest Moon: Light of Hope – Special-Edition für PS4 und Switch angekündigt

Harvest Moon: Light of Hope wird als Special-Edition auch für Playstation 4 sowie Nintendo Switch erscheinen. Wie Publisher Rising Star Games gemeinsam mit Entwickler Natsume bekannt gab, sollen die Konsolenfassungen Mit erweiterten Inhalten daherkommen. So wird es beispielweise einen neuen Koop-Modus geben, in dem ein Spieler die Rolle des Landwirts und der andere die Rolle des Edelstein-Wichtels Soleil übernimmt. Gemeinsam gilt es dann in bester Harvest-Moon-Manier den eigenen Bauernhof aufzubauen und Freundschaft mit den Einheimischen zu schließen.

Die Special-Edition von Harvest Moon: Light of Hope soll schon ab Mai 2018 offiziell erhältlich sein – wahlweise als Download oder Retail-Fassung.