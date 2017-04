ModMic 5 Mikrofon bei uns im Test

Keep your headphones, add a ModMic. Hört sich ja schon mal gut an. Aber manchmal, wenn Qualität auf Flexibilität trifft, dann…ups, kaputt! Unser Test zum ModMic 5 von AntLion Audio. Ein Headset für so ziemlich jeden Fall, aber garantiert nicht für jedermann.

Und wer packt das jetzt alles wieder ein?

Nach dem Öffnen der herkömmlichen, aber durchaus informativen Pappverpackung, halten wir auch gleich schon ein handliches Softcase in den Händen, das mit schicker Prägung des Herstellers AntLion daherkommt und das ModMic 5, sowie alle weiteren Komponenten, beinhaltet. Das überaus kleine Etui-Format der Tasche dürfte etwas überraschen, doch keine Sorge, hier passt wirklich alles Wichtige rein. Auch, wenn man sich nach dem Auspacken unweigerlich an das gute, alte Landkarten-Syndrom erinnert fühlt und sich etwas schwer damit tun kann, diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Das dürfte aber ohnehin nur zum Problem werden, falls ihr vorhabt, mit dem ModMic 5 ständig auf Reisen zu gehen.

Der Lieferumfang fällt angenehm vielfältig und durchdacht aus. Neben essentiellen Teilen wie natürlich dem Mikrofon und zwei 3,5mm Klinkensteckern, die eine zusätzliche Länge von einem, bzw. zwei Metern versprechen, entdecken wir auch ein separates Stummschalter-Modul, das bei Bedarf zwischen Mikro und die Verlängerung der Klinkenstecker gesetzt werden kann. Leider wirkt der integrierte Stecker nicht ganz so hochwertig, was vorwiegend der etwas billigen Verarbeitung aus Plastik geschuldet ist. Hier könnten sich schnell Verschleißerscheinungen einstellen.

Die Bedienungsanleitung präsentiert sich als handliches, doppelseitig bedrucktes Blättchen, das entgegen unserer Erwartungen, alle offenen Fragen klärt und sich dafür auch an verständlicher Bebilderung bedient – allerdings nur in englischer Sprache, eine übersetzte Anleitung liegt dem ModMic 5 nicht bei.

Positiv überrascht uns dann wieder das mitgelieferte Kabelmanagement. Mit einer zwei Meter langen Ummantelung und zehn Klammern, beugen wir nervigem Kabelsalat in nur wenigen Schritten vor.

Anziehendes System

Richtig interessant wird es bei den magnetischen Halterungen, mit denen wir das ModMic 5 an unserem Headset oder sonstigen, geeigneten Oberflächen befestigen. Hier soll ein 3M-Klebepunkt für den richtigen Halt sorgen. Das beiliegende Alkoholtuch bereitet die entsprechende Oberfläche gut vor und wer die empfohlene Wartezeit einhält, bevor das Mikro mit dem Magnetpunkt verbunden wird, profitiert von einem buchstäblich bombenfesten Halt, der selbst größeren Erschütterungen standhält. Für einen weiteren Befestigungspunkt, oder schlicht als Ersatzteil, befindet sich dann noch eine zusätzliche Magnethalterung im Lieferumfang.

Auf den ersten Blick wirkt dieses System extrem praktisch und komfortabel, da wir die Magnetverbindung ja immer wieder mit einer einfachen Handbewegung trennen und somit das Mikro ohne Beschädigungen von der Oberfläche entfernen können. Ganz so flexibel sind wir dann aber doch nicht unterwegs. Damit eine gewisse Stabilität gewährleistet ist, greifen die beiden Magnete mithilfe von Zacken / spitzen Zähnen ineinander. Hier darf natürlich beliebig versetzt werden, aufgrund der Größe dieser Zacken, sind aber nur Justierungen von fast 90 Grad möglich. Ihr solltet also schon beim Befestigen der Klebepunkte an die endgültige Position des ModMic 5 denken. Und die sollte sich in keinem Fall auf Mundhöhe befinden, aber dazu später mehr.

Ein verrenkter Hals

Kommen wir lieber erstmal zum Herzstück, dem ModMic 5 Mikrofon. Das kann durch den integrierten 3,5mm Klinkenstecker auch direkt an ein Endgerät eurer Wahl angeschlossen werden, was aufgrund der geringen Länge dann aber nur bedingt zu empfehlen ist. Direkt vor dem angebrachten Magnetpunkt, befindet sich noch ein kurzer, ummantelter Draht, der wohl vorwiegend dazu dient, einen Winkel zu erzeugen, um das Mikro sogar an einem Hemdkragen oder ähnlichem zu befestigen. Ein richtiges Hemd geht wohl in Ordnung, ein T-Shirt hat sich im Test als eher ungeeignet herausgestellt, da das ModMic 5 immer noch genügend Eigengewicht mitbringt, um den Kragen zu tief herunterzuziehen. Zudem sitzt es dann viel zu locker – es sei denn ihr wollt euch das Magnetgegenstück auf die Brust kleben, autsch.

Über dem Magneten stoßen wir dann auf den ebenfalls flexiblen Hals. Allerdings fühlt der sich ein wenig steif an und zu viel Fummelei kann, wie in unserem Fall, dazu führen, dass der Hals im Mikrofon-Kopf bricht. Das ist wirklich mehr als ärgerlich und anscheinend auch nicht mehr zu reparieren. Jedenfalls findet sich am Kopf noch ein Schalter, mit dem wir jederzeit zwischen Kugel- und Nieren-Charakteristik, also Omni-Direktional und Uni-Direktional wechseln, was leider auch jedes Mal von einem lauten Knacken begleitet wird.

Nichts für Anfänger

Unbedachte Käufer, die eine schnelle und qualitativ hochwertige Lösung zum Kommentieren ihrer Gameplay-Videos suchen, dürften bereits nach wenigen Minuten verzweifeln. Dadurch, dass der Anschluss an einen PC oder andere Geräte ausschließlich über die 3,5mm Klinke funktioniert, fallen schon mal viele, direkte Einstellungsmöglichkeiten weg. Hier bleibt lediglich das systemeigene Audio Control Center oder die mühselige Nachbearbeitung über externe Programme. Dabei kann der Ton über das ModMic 5 echt schrecklich, mitunter auch viel zu leise, klingen, wenn das eigene System die dafür benötigten Voraussetzungen nicht mitbringt und eine entsprechende Soundkarte fehlt. Hersteller AntLion Audio ist sich dieser Problematik aber durchaus bewusst und empfiehlt einen separat erhältlichen USB-Adapter, der dann als externe Soundkarte fungiert. Andernfalls ärgert ihr euch außerdem über störende Nebengeräusche oder gar nerviges Rauschen.

Aber selbst mit der passenden Technik vergeht genügend Zeit, bis ihr euch über zufriedenstellende Ergebnisse freut. Die Wahl zwischen Uni- und Omni-Direktional hängt ganz von der Umwelt ab, in der ihr euch befindet und sicher auch davon, wie laut oder klar eure Aussprache ausfällt. Hier muss jeder selbst die richtige Balance aus eigener Stimme und anderen Geräuschen, die unterdrückt werden sollen, finden. Im Test fiel uns auf, dass die Kugel-Charakteristik immer etwas deutlicher und klarer klingt, als die Nieren-Charakteristik. Jedoch schummelten sich dann auch wieder ein paar Störgeräusche, wie Rauschen, Atemgeräusche und leichtes Schmatzen, in die Aufnahme.

Der Effekt des angebrachten Pop-Schutzes tendiert übrigens gegen Null, weshalb es auch unbedingt vermieden werden sollte, das Mikro in Mund- oder Nasennähe zu positionieren. Die Anleitung hat hier zwar ein paar Lösungsvorschläge parat, die helfen aber leider nur bedingt. Dafür ist die Problematik auch einfach zu individuell. Jeder hat eine andere Aussprache und unterlegt diese, meist unfreiwillig, mit irgendwelchen Nebengeräuschen. Klar, das darf man jetzt nicht immer der Technik schulden, für den relativ hohen Preis von stolzen 80 Euro, sollte man aber mit mehr Unterstützung von technischer Seite rechnen können.

Versierte Nutzer erhalten hier nochmal ein paar technische Daten:

Charakteristik 1: Omnidirektional

sensible Kugel-Charakteristik

Frequenzbereich: 30 Hz – 17,5 KHz

Empfindlichkeit: -26 (+/- 3) dB(A)

Impedanz: 2.200 Ohm

Charakteristik 2: Unidirektional

geräuschunterdrückende Nieren-Charakteristik

Frequenzbereich: 100 Hz – 10 KHz

Empfindlichkeit: -38 (+/- 3) dB(A)

Impedanz: 2.200 Ohm

Passt das überhaupt?

Das ModMic 5 versteht sich als modulares Mikrofon, das keinesfalls ein vollwertiges Headset ersetzt, sondern eher dafür gedacht ist, das vorhandene Headset im eigenen Stimmgebrauch aufzuwerten – so übrigens auch die Unternehmens-Philosophie des Herstellers. Da stellt sich zum Schluss natürlich noch die Frage nach der Kompatibilität. Und die lässt sich pauschal gar nicht klären. Das uns vorliegende Cloud X Pro Gaming Headset, ließ sich zum Beispiel nicht mit dem ModMic 5 aufrüsten, da der anscheinend zu dick ummantelte Klinkenstecker nicht in den dafür vorgesehenen Anschluss am Kopfhörer passt.

Der Test basiert auf dem handelsüblichen ModMic 5 Mikrofon, das uns freundlicherweise von Hersteller AntLion Audio zur Verfügung gestellt wurde. Alle bereitgestellten Bilder stammen diesmal von der offiziellen Internetseite des Herstellers.

Fazit

Plug and Play? No way! Wer sich für das ModMic 5 entscheidet, sollte sich bereits im Vorfeld ausreichend informiert und gegebenenfalls zusätzlich ausgerüstet haben. Für knapp 80 Euro erhalten Käufer zwar ein meist qualitativ hochwertiges, in sämtlichen Belangen frei formbares Mikrofon, das aber einiges an Feingefühl und Fachwissen über die generelle Thematik digitaler Akustik erfordert.

Dass unser Exemplar während des Tests leicht beschädigt wurde, will ich hier gar nicht groß mit einfließen lassen, denn vielleicht war das einfach nur Pech. In den Weiten des Internets lässt sich das Problem jedenfalls kein zweites Mal finden. Vorsicht ist dennoch geboten, denn auch die haptische Qualität schwankt oft von „ganz Okay“, bis hin zu „das fasse ich lieber nicht zu oft an“.

Vielleicht wäre es in diesem Fall sogar ratsam, einfach die doppelte Summe in die Hand zu nehmen und gleich ein vollwertiges, rundum überzeugendes Headset zu kaufen. So ist das ein bisschen wie mit Lego-Bausteinen. Warum selbst zusammenbasteln, wenn ich die Ritterburg auch kaufen kann?

Unsere Wertung 70%