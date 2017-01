Cougar Bunker Maus Bungee bei uns im Test

In unserem heutigen Hardware Test kümmern wir uns ein ganz spezielles Zubehör für PC-Gamer. Dabei handelt es sich um das Cougar Bunker Maus Bungee. Jetzt werden viele sicherlich fragen: Nanu, was ist das denn? Dabei handelt sich schlicht und einfach um eine flexible Kabelbefestigung für eure Maus. Mehr dazu nun in den folgenden Zeilen.

PC-Gamer schwören entweder auf kabellose oder kabelgebundene Mäuse. Im zweiten Fall sorgt allerdings das Kabel öfters mal für Schwierigkeiten und verteilt sich auf dem Schreibtisch. Mit dem Cougar Bunker Maus Bungee gehört das der Vergangenheit an. Endlich hat das Kabelgewirr ein Ende und es kommt wieder Ordnung auf den Schreibtisch. Und dabei sieht das Zubehör auch noch schick aus und bringt ein stylisches schwarzes Design mit einem orangefarbenen Cougar Logo mit. Dank einer Saugnapf-Befestigung bekommt es auch einen sicheren Stand und sorgt somit für hohe Stabilität.

Und wenn ihr mal unterwegs seid, steckt ihr den Cougar Bunker Maus Bungee einfach in die Tasche. Das ist bei einem Gewicht von 85 Gramm auch kein Problem. Nachdem ihr das kleine schwarze Teil aus der sicheren Verpackung genommen hat, kann es auch schon losgehen. Das Cougar Bunker Maus Bungee bietet einen flexiblen Arm mit einer Überhöhung an. Dort wird das Kabel eingeführt. Habt ihr alles erledigt werdet ihr sofort den Vorteil bemerken. Dank der Höhe von 11,5 cm gibt es freie Bewegungen am Schreibtisch und ihr bleibt nicht mehr irgendwo hängen oder müsst das Kabel nachziehen.

Die Saugnapf-Befestigung sorgt für einen sicheren Halt und ist durch eine Plastikfolie gesichert. Sie lässt sich auf verschiedenen Untergründen befestigen und auch leicht wieder entfernen. Das Cougar Bunker Maus-Bungee bietet somit sicheren Halt und absolute Flexibilität. Auch bei unserem Arbeiten an Games-Mag nutzen wir dieses Zubehör und wollen es nicht mehr missen. Eine tolle Idee – die auch bei PC Gamern sicherlich gut ankommen wird.

Fazit:

Das Cougar Bunker Maus Bungee ist der perfekte Begleiter auf euren Schreibtisch. Vorbei sind die Zeiten von Kabelgewirr und lästiges Nachziehen. Mit dem 11,5 cm hohen Arm habt ihr absolute Freiheit und das Kabel liegt geordnet in dem Bunker. Und dank der Saugnapf-Befestigung gibt es auch einen sicheren Halt. Das Zubehör ist für knapp 15 Euro bei Amazon erhältlich.

Unsere Wertung 85%