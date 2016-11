Cougar Attack X3 Gaming Keyboard bei uns im Test

Pro Gamer brauchen zum Zocken immer was ganz Besonderes und spielen nicht mit 0815 Tastaturen. Sie nutzen eher sowas wie das Cougar Attack X3 Gaming Keyboard, welches wir euch in unserem aktuellen Hardware-Test mal genauer vorstellen wollen. Kann es wirklich überzeugen?

Besondere Features

Tastaturen gibt es wie Sand am Meer. Doch jede will mit besonderen Features aufwarten. Mit der Cougar Attack X3 werden diesmal die Pro Gamer genau angesprochen. Die Premium-Tastatur bietet mechanische Cherry-MX-Switches. Dabei wird ein Kompromiss zwischen einer reinen Gaming-Tastatur und einer Schreibtastatur eingegangen. So spürt ihr beim Drücken der Tasten einen leichten Widerstand, der sich mit einer Kontaktauslösung spürbar zurückmeldet. Durch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten könnt ihr eure Attack X3 ganz nach euren Wünschen einstellen und auf die eigene Bedürfnisse abstimmen. Und dank der mitgelieferten UIX Software habt ihr davon ziemlich viele.

Das Design des Attack X3 Keyboards ist aggressiv gehalten und bietet eine gebürstete Aluminium Oberfläche. Dabei stehen die Tasten frei und lassen Krümel und Co. so gut wie gar nicht durch. Am Anfang wirkt das ein wenig gewöhnungsbedürftig, doch nach schon nach kurzer Zeit nutzt ihr die Tastatur als wenn sie schon immer da gewesen wäre.Angeschlossen wir das Attack X3 Keyboard über USB, wobei das Kabel 1,8 Meter lang ist und somit für keinerlei Verknotungen auf dem Schreibtisch sorgt. Die gummierten Standfüße bieten sicheren Halt und es gibt kein Verrutschen mehr. Besonders bei intensiven Spielen wie Battlefield 1 kann das eine große Hilfe sein.

Hohe Geschwindigkeit

Bei der USB Polling Rate bietet das Attack X3 Keyboard eine grandiose Antwortzeit von 1 ms. Und da gerade bei den Pro Gamern die Geschwindigkeit eine große Rolle spielt ist dieses Feature wichtig und sollte beim Kauf eine Rolle spielen. Neben den Multimediakeys gibt es auch noch programmierbare Keys und ein DE-Layout. Eine individuell einstellbare rote LED Hintergrundbeleuchtung, die insgesamt fünf Helligkeitsstufen hat, rundet das Gesamtpaket ab.

Kommen wir nochmal zu den Cherry MX Switches zurück. Wir haben in unserem Test die braunen Schalter dabei gehabt. Diese gibt es auch noch in den Farben Schwarz, Rot und Blau. Die Schalter sind gerade mal zwei Milimeter hoch und sollen dadurch eine noch niedrigere Reaktionszeit mitbringen. So liegt der Tastendruck bei 45 Gramm. Andere mechanische Tastaturen haben dort eine Angabe von 60 bis 80 Gramm. Cougar bietet eine Lebenszeit von bis zu 50 Millionen Anschlägen und so könnt ihr also ein paar Jahre damit unbeschwert zocken.

Leise und schnell

Das Attack X3 Keyboard war in unserem Langzeit-Test (sie ist übrigens immer noch bei uns angeschlossen) leise und schnell. Und das ist bei einer mechanischen Tastatur eigentlich nicht der Fall. Hier gibt es meistens laute Tastengeräusche. Cougar hat dabei eine tolle Lösung gefunden und bietet ein angenehmes Schreibgefühl auch nach mehreren Stunden. Bei den Switches muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden was der bessere Weg ist. Wir selber haben sie eigentlich nicht genutzt, da wir unsere Attack X3 mehr zum Schreiben als zum Spielen benutzen. Reine Zocker kommen aber nicht drum rum und werden dabei auch nicht enttäuscht. Auf eine Handballen-Auflage müsst ihr allerdings verzichten.

Die technischen Daten im Überblick:

Product name COUGAR ATTACK X3 Gaming Keyboard Key switch Cherry MX mechanical switch N-key rollover Yes (USB mode support) Full key backlight Yes Game type FPS / MMORPG / MOBA / RTS On-board memory Yes Polling rate 1000Hz / 1ms Material Aluminum / Plastic Software COUGAR UIX™ SYSTEM PROGRAMMABLE KEYS 10 Interface USB plug Cable length 1.8m Dimension 170(L) X 467(W) X 40(H) mm Weight 0.9kg (1.98 lb)

Fazit:

Das Attack X3 Keyboard von Cougar ist ein echtes Highlight für Pro Gamer und auch Vielschreiber. Für knapp 100 Euro bekommt ihr nicht nur eine optisch ansprechende sondern auch eine umfangreiche Tastatur. Durch die Cherry MX Switches und der mitgelieferten UIX Software könnt ihr die Tastatur nach euren Wünschen konfigurieren und somit nach euren eigenen Bedürfnissen anpassen. Wir können eine klare Kaufempfehlung aussprechen.

Unsere Wertung 92%