Happy Birthday, Lara! Square Enix und Rocket Beans TV feiern 20 Jahre Tomb Raider

Square Enix feiert zusammen mit Rocket Beans TV eine große Party zum 20. Geburtstag der Tomb Raider-Serie. Das große Jubiläums-Special startet pünktlich zum Release von Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum am 11. Oktober 2016 um 20:15 Uhr – live und in voller Länge exklusiv zu sehen auf www.rocketbeans.tv.

In drei Stunden präsentiert das Moderatoren-Duo Gregor und Simon von Rocket Beans TV die volle Packung Tomb Raider-Unterhaltung – vom knallharten Nerd Quiz über irrwitzige Anekdoten bis hin zum brandneuen Serienteil Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum inklusive PlayStation VR und Zombie-Modus. Und für den ungesunden Kaloriennachschub ist dank üppiger Geburtstagstorte ebenfalls gesorgt. Zudem wird die Sängerin und Synchronsprecherin Laura Trautmann über ihre ganz besondere Beziehung zu Lara Croft und Tomb Raider sprechen.

Teaser-Video:

Wer die Live-Übertragung nicht mitverfolgen kann, findet die komplette Sendung nach der Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal von Rocket Beans TV.