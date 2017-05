Handyspiele und mobile Lotteriespiele im Vergleich

Einer vorsichtigen Schätzung von Newzoo zufolge steht Deutschlands Spieleindustrie 2017 ein Umsatz von gut 4,4 Milliarden US-Dollar ins Haus. Ähnlich erfreulich ist die Entwicklung der Mehrstaaten-Lotterie, an der neben Deutschland und den Nachbarn Tschechien, Dänemark und Niederlande auch die Länder Estland, Lettland, Litauen, Island, Finnland, Schweden, Norwegen, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Italien und Spanien beteiligt sind. 2016 haben die Glücksspieler 1,8 Milliarden Euro in die Kassen gespült, was gegenüber 2015 ein Plus von 0,2 Milliarden Euro bedeutet. Angesichts dieser Zahlen überrascht es wenig, dass es die Computer-, Konsolen- und Lotteriespiele zusehends auf den mobilen Markt drängt.

Mobile Games: Vorzug, Verfügbarkeit und Beispiel

Namhafte Entwickler, aber auch Publisher wie THQ sind längst auf den Zug aufgesprungen und haben eigene Abteilungen für die Spiele der mobilen Endgeräte abgestellt. Noch haben die Handyspiele gegenüber den Computer- und Konsolenspielen grafisch wie auch inhaltlich das Nachsehen. Allerdings hat es auch sein Gutes, ohne Komplexität und Mordsumfang hausieren zu gehen: Die Entwicklung der Handyspiele ist mit erheblich weniger Leuten in wesentlich kürzerer Zeit möglich. Statt Jahren dauert es nur noch wenige Monate, ehe ein neues Handyspiel marktreif ist.

Während dadurch längst in Vergessenheit geratene Spiele wie Cannon Fodder oder Turrican ihr unerwartetes Comeback auf dem mobilen Endgerät erleben, werden Arcade-Spiele wie Pac-Man oder Frogger für gewöhnlich 1:1 umgesetzt. Aus Marketinggründen erscheinen viele Handyspiele auch als Ergänzung von aktuellen Computer- und Konsolentiteln, um für sie die Trommel zu rühren.

Mario, der dickliche italienische Klempner, der mit 295 Millionen verkauften Spielen nicht nur die erfolgreichste Nintendo-Reihe, sondern die erfolgreichste Videospielreihe überhaupt ist, hat sich reichlich viel Zeit gelassen für sein Debüt auf dem Handy. 1983 tauchte er bereits als titelgebender Protagonist auf, doch erst am 15. Dezember 2016 gab es sein iOS-Release, dem am 23. März 2017 die Android-Version folgte.



Super Mario:Run App auf Facebook

Der Erfolg auf den iOS-Geräten kann sich sehen lassen. 50 Millionen Mal wurde Super Mario Run bisher heruntergeladen. Und das, wiewohl für die Vollversion 9,99 Euro zu berappen sind. Eine Abzocke ist das Spiel aber mitnichten. Nach der Bezahlung des besagten Betrags ist Schluss mit den käuflichen Extras. Vielmehr ist die In-Game-Währung der Lohn für gelaufene Kilometer in den Levels. Die Münzen, die Mario in den Levels erwirbt, verstatten ihm den Wiederaufbau des zerstörten Königreichs.

Mit der App bricht Nintendo unstreitig zu neuen Ufern auf, nachdem die klassischen Nintendo-Games bisher ausschließlich den Konsolen vorbehalten waren. Von Kritik bleibt der japanische Hersteller dennoch nicht verschont. Um die App-Piraterie zu verhindern, ist die permanente Netzverbindung unerlässlich. Dieser Umstand schränkt nicht nur die Flexibilität der Handhabung ein, sondern bedingt auch einen hohen Datenverbrauch. Mit 146 KB ist nach zwei gespielten Hauptlevels und einer Runde Toad Rallye zu rechnen.

Lotto-Apps: Installation, Anbieter und Beispiel

Der Erfolg der neuen Lotterie hat sich von Beginn an abgezeichnet. 2016 war der Eurojackpot sogar erstmals das zweitbeliebteste Lotteriespiel Deutschlands. Die Maximalsumme von 90 Millionen Euro wurde bisher allerdings erst zweimal ausgeschüttet: am 15. Mai 2015 in Tschechien und am 14. Oktober 2016 in Deutschland.

Die Zeiten, da der Lottospieler die nächste Annahmestelle aufsuchen musste, sind spätestens mit den Lotto-Apps vorbei. Ebenso ausgedient hat die Unsitte, die App lediglich für iOS oder Android zur Verfügung zu stellen. Während aber die iOS-Gemeinde die Apps direkt über den App Store installieren kann, sehen sich Android-Nutzer aus rechtlichen Gründen gezwungen, die Lotto-Apps manuell zu installieren. In Sachen Gestaltung, Bedienung und Funktionalität bestehen hingegen kaum Unterschiede zwischen den beiden Betriebssystemen. Lediglich Pushnotifications sind ausschließlich unter iOS verfügbar.

Angeboten wird das mobile Lotteriespiel entweder von Zweitlotterien oder staatlichen Vermittlern. Die günstigeren Gebühren haben in der Regel die Zweitlotterien, seriös und staatlich lizensiert sind indes beide Anbietermodelle. Und während die Registrierung bei allen Anbietern schnell und unkompliziert ist, bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich Bedienbarkeit, verfügbarer Lotterien, Zusatzoptionen und Kundenservice. Nicht von ungefähr genießt die Tipp24-App unter den Zweitlotterieanbietern einen hervorragenden Ruf. Sie besticht durch benutzerfreundliche Oberfläche, angebotene Lotterien sowie Komfortfunktionen und lässt punkto Kundenservice nichts zu wünschen übrig.

Fazit: Parallelen und Unterschiede

Es ist offensichtlich, dass sich die mobile Welt der Gamer und Glücksspieler kaum unterscheidet. Da wie dort sind die Apps auf Android und iOS verfügbar, gibt es eine Basis mit Zusatzoptionen und besteht die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Anbietermodellen zu wählen. Während sich die Gamer zwischen einmaliger Bezahlung und In-Game-Käufen entscheiden müssen, haben die Glücksspieler Zweitlotterien und staatliche Vermittler zur Auswahl. Nur die Kostenfrage trennt die beiden Welten. Im Unterschied zu den Handyspielen gibt es die Lotto-Apps gratis und franko

Titelbild; „Kiev, Ukraine“ (CC BY 2.0) von Sharon Hahn Darlin