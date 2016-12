Halo Wars 2:USK erteilt Freigabe ab 12

Halo Wars 2 erhält von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) eine Freigabe ab 12 Jahren gemäß §14 des Jugendschutzgesetzes. Das Echtzeit-Strategiespiel erscheint am 21. Februar 2017 auf Xbox One und Windows 10 und entführt Dich in das einzigartige Halo-Universum. Nach Jahrzehnten im Kryoschlaf erwacht die Crew der Spirit of Fire hoch über einer antiken Waffenplattform und sieht eine neue Bedrohung für das Universum aufziehen. Jetzt liegt es an Dir, den Kampf mit einer eigenen Halo-Armee aus Spartans und Soldaten aufzunehmen: Errichte Basislager, baue Fahrzeuge und befehlige Deine Truppen in taktischen Echtzeit-Schlachten gegen den neuen Gegenspieler Atriox und seine furchterregende Armee aus Söldnern und Mördern.

Das explosive Comeback der Echtzeitstrategie im Halo-Universum

Mit Halo Wars 2 kehrt Halo zurück zu seinen Wurzeln: Noch bevor der Science-Fiction-Blockbuster sich seinen ausgezeichneten Ruf als weltbekannte Shooter-Serie erarbeite, war die Marke als Echtzeitstrategie-Spiel geplant. Nun führt Microsoft das Abenteuer des ersten Teils von 2009 endlich weiter und vereint Strategiefreunde und Fans des Halo-Universums gleichermaßen.

Packende Kampagne und ein revolutionärer Multiplayer-Modus

In der atemberaubenden Kampage von Halo Wars 2 kommandiert der Spieler Armeen aus der Vogelperspektive über das Schlachtfeld. Zur Wahl stehen zwei Fraktionen: das United Nations Space Command und die neue Rasse der Banished, die die Covenant aus dem ersten Teil ersetzt. Der Kampagnen-Modus verfügt über dreizehn atemberaubende Missionen und unterstützt kooperatives Gameplay. So können Spieler gemeinsam mit Freunden die neu designten Einheiten über das Schlachtfeld jagen und erleben, wie viele alte Helden des Halo-Kosmos ein denkwürdiges Comeback feiern!

Neben klassischen Multiplayer-Modi wie Deathmatch, Skirmish oder Koop glänzt in Halo Wars 2 vor allem der innovative Blitz-Modus, der das Genre der Echtzeitstrategie revolutioniert: Hier übernimmt eine Kartendeck-Mechanik sowohl den Basisbau als auch das Ressourcen-Management. So kannst sich der Spieler voll auf die satte Action in Halo Wars 2 konzentrieren!

Xbox Play Anywhere: Überall spielen

Als Play-Anywhere-Titel ist Halo Wars 2 sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Kunden die das Spiel digital oder als Code im Handel kaufen, können es auf Xbox One oder Xbox One S und Windows 10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Spielstände, Erfolge und Add-Ons speichert und synchronisiert das System ganz automatisch. So startet der Spieler sein Game beispielsweise auf der Xbox und spielt es nahtlos am PC weiter.