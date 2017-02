Halo Wars 2 Launch – Xbox Deutschland schickt die Xbox ins All

Seit heute ist Halo Wars 2 für Xbox One und Windows 10 PC erhältlich! Bist Du bereit, eine eigene Armee von Spartans und anderen Halo-Kampfeinheiten wie die Warthogs, Scorpions und weitere brandneue Einheiten in einen brutalen Krieg gegen die neuen Gegner der Banished zu führen?

In dieser lange erwarteten Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils von Halo Wars bedroht ein neuer Feind das Halo-Universum, der die Apokalypse über das Universum bringen möchte. Einzig die tapfere Crew der Spirit of Fire mit ihrem Captain James Cutter stellt sich diesem Schicksal entgegen. Halo Wars 2 bringt Fans weltweit wieder zurück in die Rolle des Strategen in einer unglaublichen Kampagne, die mit den gewaltigsten Schlachten der Halo-Geschichte aufwartet. Neben der epischen Kampagne hat Halo Wars 2 kompetitive und kooperative Mehrspielermodi an Bord, die sich sowohl an Anfänger als auch Strategie-Experten richten.

Das explosive Comeback der Echtzeitstrategie

Der erste Teil von Halo Wars hat das Genre der Echtzeitstrategie für Konsolen neu definiert, Halo Wars 2 dreht diese Entwicklung weiter mit einem Hybrid aus Action-orientierten und taktischen Spielmodi. Der hochgeschätzte Entwickler Creative Assembly (Total War: Rome 2, Total War: Shogun 2) bringt jahrelange Erfahrung im Genre der Echtzeitstrategie mit ins Halo-Universum und präsentiert ein Spiel, das für Strategie-Novizen ein sattes Action-Paket bereithält und erfahrene Veteranen mit komplexen Missionen herausfordert.

Zu den großartigen Mehrspielermodi wie Deathmatch, Domination oder Stronghold gesellt sich mit Blitz ein weiterer innovativer Modus. In Blitz kümmerst Du Dich nicht mehr um Ressourcen, sondern baust Deine Armee mit einer modernen Kartendeck-Mechanik, in der Ressourcen in zufälligen Intervallen auftauchen und schnell zusätzliche Fähigkeiten im Gefecht freischalten. Die Folge sind schnelle explosive Matches, die sowohl den richtigen Einsatz der Karten als auch die Kontrolle über Einheiten und Map belohnen. Die einfach zu verstehende Kartenmechanik erlaubt es Dir, eine Armee um Deine Lieblings-Halo-Einheiten zu bauen und sie direkt ins Geschehen zu werfen.

Wir greifen nach den Sternen

Xbox Play Anywhere gibt Dir die Freiheit, Deine Games überall spielen zu können. Und welcher Ort eignet sich für Halo Wars 2 wohl besser als das Weltall?

Um den Start des Strategietitels zu feiern, haben wir, Dein Xbox-Team, nach den Sternen gegriffen und eine Xbox One S in die Stratosphäre geschickt! Weit über den Wolken, auf einer beeindruckenden Höhe von 33.803 Metern über der Erde, bei einer Temperatur von minus 52 Grad Celsius, genießt die Xbox One S einen großartigen Blick auf die Krümmung der Erde, ins tiefe Schwarz des Weltalls und absolute Stille.

Erfahre mehr über die Hintergründe und schaue dir das spektakuläre Weltraum-Projekt im Video auf der großen Feature Story im Microsoft Newsroom an. Hier erfährst du alle Informationen und Fakten über den Stratosphärenflug der Xbox One S. Den ganzen Flug findest du übrigens auf der Xbox Facebook-Seite.

Was ist Play Anywhere?

Mit Xbox Play Anywhere kannst du Deine Games überall spielen. Als Play-Anywhere-Titel ist Halo Wars 2 sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Wenn Du das Spiel digital oder als Code im Handel kaufst, kannst Du es auf Xbox One oder Xbox One S und Windows 10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden natürlich gespeichert und synchronisiert. So können Spiele beispielsweise auf Xbox One gestartet und am PC weitergespielt werden.