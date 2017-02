Halo Wars 2 – Jetzt neu in der „9.99er“-Aktion bei GameStop

Am 21. Februar 2017 erscheint mit Halo Wars 2 die lang erwartete Fortsetzung des ersten Echtzeit-Strategie-Epos aus dem Jahr 2009. Bei GameStop ist das Spiel ab sofort im Rahmen der „9.99er“-Aktion bereits für zwei gebrauchte Spiele und 9,99 EUR (CHF 9.90) vorbestellbar.

So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop:

Kunden, die zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 25 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, erhalten Halo Wars 2 (Xbox One) zum Release für nur noch 9,99 EUR (CHF 9.90).

Über Halo Wars 2:

In Halo Wars 2 erleben Fans der Reihe das größte Halo Schlachtfeld aller Zeiten. 13 actiongeladene Missionen und der komplett neue Modus „Blitz“ am legendären Halo- Schauplatz „The Ark“ bescheren dem Spieler Echtzeit-Strategie vom feinsten – alles

basierend auf den Ereignissen von Halo 5 – Guardians. Wer noch mehr Halo Wars 2 will, für den hat GameStop natürlich auch die Ultimate Edition im Angebot. Diese enthält neben dem Game auch den Halo Wars 2 Season Pass sowie die Halo Wars: Definitive Edition als Download-Code und einen Early Access zum Spiel am 17. Februar 2017. Die Edition ist ebenfalls im Rahmen der „9.99er“-Aktion erhältlich, hier muss lediglich der Differenzbetrag zur Standard Edition bezahlt werden.

Die „9.99er“-Aktion zu Halo Wars 2 gilt bis zum 26. Februar 2017 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zur „9.99er“-Aktion gibt es unter:

www.gamestop.de/9.99er

www.gamestop.at/9.99er

www.gamestop.ch/9.90er