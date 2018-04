Halo: The Master Chief Collection – Großer Patch für Sommer angekündigt

Die Halo: The Master Chief Collection soll in den kommenden Sommermonaten einen umfangreichen Patch spendiert bekommen. Dies bestätigte Entwickler 343 Industries nun auf der offiziellen Halo-Waypoint-Seite.

Demnach plant man neben diversen Verbesserungen für die Xbox One X auch die Integration des „Intelligent Install“-Feature der Xbox One. Darüber hinaus sind etwaige Kalibrierungsmöglichkeiten für HDR/SDR, Optimierungen beim Netzwerk und Matchmaking, Bugfixes, LAN-Support sowie Interface-Updates angedacht.

Welche Optimierungen man konkret für die Xbox One X vorsieht, verriet das Unternehmen allerdings nicht. Die Halo: The Master Chief Collection erschien ursprünglich am 11. November 2014 für die Xbox One.