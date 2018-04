Halo 6 – Hinweise auf neuen Shooter-Ableger

Bereitst zur letzten E3 machten Gerüchte die Runde, dass Microsoft ein neues Halo arbeiten würde. Demnach sollte der Redmonder Konzern Halo 6 auf der Spielemesse vorstellen. Da dies allseits bekannt nun nicht passiert ist, heizt Entwickler 343 Industries die Gerüchteküche nun aber selber an.

So veröffentlichte der Halo-Entwickler nun eine Stellenausschreibung, die zumindest auf die Entwicklung des Shooters hinweißt. So suche man jemanden, der an der „nächsten großen Halo-Shooter-Erfahrung“ mitwirken will. Halo 6 wird zwar nicht explizit erwähnt, ist aber durchaus denkbar.

Wir halten euch bezüglich Neuigkeiten natürlich auf dem Laufenden.