Hacker haben kein Bock mehr auf einen 44 Tage Angriff

Die lustigen Hacker haben ihre Förmchen wieder weggeschmissen und haben keine Lust mehr auf einen PSN und Xbox Live Hacker-Angriff. Sie haben den möglichen 44 Tage Ausfall einfach mal abgesagt. Unsere Meinung dazu: Da wollte sich jemand nur mal eben ganz wichtig machen und in der Öffentlichkeit stehen – hat geklappt. Und jetzt bitte wieder Sandburgen bauen.

The attacks on Xbox Live and PSN are CANCELLED! But that does not mean we won’t do anything either. Anonther currupt company will fall.

— Phantom Squad (@PhantomNations) 9. November 2016