Hacker-Gruppe will Playstation und Xbox lahm legen

Eigentlich sind diese Hacker Typen ja keine News Meldung mehr wert, aber manchmal übertreffen sich diese Sandkasten Spiele der Hacker selbst. In einem Tweet kündigt die Hackergruppe Phantom Squad an, dass Xbox Live und Playstation Network bis Ende Weihnachten lahmgelegt und attackiert wird.

Und jetzt kommt der Knaller der ganzen Sache. Als Grund für den Angriff geben sie an: Es ist nicht ein vernünftiges Spiel in diesem Jahr erschienen. Ganz ehrlich…wer auch immer dahinter steckt: Ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Kümmert euch um die wichtigen Dinge im Leben und lasst uns Zocker einfach in Ruhe. Und November schreibt man anders 😉

On Novemeber 11, Xbox Live and PSN will be taken down for 44 days. Not one game has been impressive this year.

— Phantom Squad (@PhantomNations) 7. November 2016