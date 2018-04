H1Z1 auf die PlayStation 4

PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite, Radical Heights und und und. Momentan gibt es eine sehr große Auswahl an Battle Royale Spiele und ein Ende ist nicht in Sicht. Ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist, darüber kann man diskutieren oder eher streiten. Ein Battle Royale Spiel aber will trotz große Verluste an Spieler nicht aufgeben: H1Z1.

Einst das meistgespielte Battle Royale Spiel, wurde ein Schatten seiner Selbst und von PlayerUnknown’s Battlegrounds von Platz 1 gedrängt. Die Spielerzahlen gingen runter und trotz Updates und Verbesserungen, änderte sich nichts daran. Alle waren viel zu beschäftigt mit den anderen Battle Royale Spiele.

Nun will H1Z1 aber etwas Neues wagen und versucht sich auf den Konsolen Markt. Das Spiel soll auf die PlayStation 4 kommen. Kosten soll es unglaubliche 0€.

Wo kann man H1Z1 kaufen?

H1Z1 startet erst mal auf die PlayStation 4 in die Beta Version. Man kann sich für eine Closed Beta anmelden (HIER anmelden) oder aber auf die Open Beta warten, die voraussichtlich am 22 Mai 2018 anfangen soll.

Die Entwickler sagen, dass das Spiel für die Konsolen dementsprechend optimiert wurde. Die Mechanik wurde angepasst und auf die PlayStation 4 Pro soll man stabile 60 FPS haben. Ebenfalls enthält das Spiel, laut Aussagen des Entwicklers „kein Bauen und kein Craften“.

Ein Trailer dazu gibt es auch:



Was denkt ihr? Wird H1Z1 eine Chance haben? Kann es sich behaupten?

Wir warten ungeduldig darauf das Spiel auf die Konsole spielen zu können und werden euch natürlich auf dem laufenden halten.