Guild Wars 2 – Zweites Add-On „Path of Fire“ angekündigt

ArenaNet und NCSoft haben die zweite Erweiterung „Path of Fire“ für Guild Wars 2 angekündigt. Released wird am 22. September 2017 gegen 18:00 Uhr. Falls ihr einen Account besitzt könnt ihr vom 11. August bis 13. August am Preview-Weekend-Event teilnehmen. Da wird nämlich eine spielbare Demo bereit gestellt.

Als spielbare Gebiete wurden die Kristallwüste und Elonas auserkoren. Wir werden den abtrünnigen Gott Balthasar jagen und seinen Kreuzzug gegen die Alt-Drachen verhindern, wenn wir gut genug dafür sind. Neuerungen sind beispielsweise das Trainieren von Reittieren und Elite-Spezialisierungen die euch einen noch individuelleren Spielstil ermöglichen sollen.

Ankündigungstrailer:

Video: