GTA V – Premium Edition gelistet

Im Rahmen des gestrigen Tages war einige Zeit lang beim deutschen Versandhändler Amazon.de eine neue Version zu GTA V aufgetaucht.

Diese kostete 69,95 € (Evtl ein Platzhalter-Preis) und sollte zeitnah, nämlich am 23.03.2018 für PS4 und Xbox One erscheinen.

Da eine offizielle Ankündigung noch aussteht, gibt es leider auch keine Details bezüglich der genauen Inhalte.

Exklusive Ingame-Items für den nach wie vor beliebten Multiplayermodus als auch ein eventuelles 4k Upgrade wären durchaus denkbar. Weitere Inhalte für den Singleplayer wären zwar denkbar, aber wohl leider eher unwahrscheinlich.

Der Spekulation sind also erneut keinerlei Grenzen gesetzt.

Habt ihr Ideen, was in so einer Edition stecken könnte? Dann haut doch nen Kommentar raus.

Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Stand, sobald es Neuigkeiten bzw. offizielle Aussagen gibt.