GTA Online – Neuer Gegner-Modus „Power Mad“ jetzt bei Legendary Motorsport erhältlich

Trommelt die Mannschaft zusammen und kämpft in Power Mad, dem neuesten Gegner-Modus in GTA Online, um die Kontrolle über den mit einer Minigun bewaffneten Juggernaut. In Power Mad kämpfen Teams mit zwei bis vier Spielern um das alles entscheidende Juggernaut-Power-up, das seinen Besitzer in eine schwergepanzerte Bedrohung verwandelt, für die es nur ein Ziel gibt: lange genug am Leben zu bleiben, um einen Punkt zu erzielen. Wenn der Juggernaut stirbt, bevor die Anzeige vollständig gefüllt ist, fällt das Power-up zu Boden und wartet auf den nächsten Möchtegern-König, der dann sein Glück versuchen darf. Verarbeitet eure Konkurrenz zu Kleinholz! Als besonderen Bonus zum Start verdienen alle Spieler bis zum 31. Juli in diesem Modus doppelte GTA$ & RP.

Darüber hinaus hat Legendary Motorsport einen neuen Sportwagen im Programm – den Pegassi Torero.

Direkt aus einem Fiebertraum in eure Garage: Der Torero ist ein absolutes Sammlerstück: ein windschnittiger Klassiker mit Scherentüren, der Pegassis traditionelle Kombination aus kompromisslosem Design und brachialer Leistung widerspiegelt.

Alle Informationen zu den wöchentlichen Specials in GTA Online, wie dem Bunker-Forschungsbonus und dem Mega-Sale bei Ammu-Nation, findet Ihr unter http://www.rockstargames.com/de/newswire/article/60243/GTA-Online-Pegassi-Torero-Now-Available-at-Legendary-Motorsport-Plus-N.