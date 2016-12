GTA Online: Import/Export jetzt verfügbar

Vergrößert euer kriminelles Imperium und entdeckt einen neuen Bereich der illegalen Geschäftemacherei: Dominiert den Handel mit verloren gegangenen Luxusfahrzeugen in der Stadt in GTA Online: Import/Export, der neuen unternehmerischen Erweiterung des CEO-Gameplays, das in Further Adventures in Finance and Felony eingeführt wurde.

In Import/Export müssen sich CEOs zusammen mit ihrer Organisation ihre Hände schmutzig machen und im Rahmen von Fahrzeuglieferungen „herrenlose“ Luxusfahrzeuge stehlen und weiterverkaufen. Gleichzeitig werden die Büros für Führungskräfte überarbeitet und können nun durch Firmengaragen für bis zu 60 Fahrzeuge erweitert werden. Außerdem könnt ihr den Markt der seltenen, absolut ungewöhnlichen und gesetzlich verbotenen Spezialfahrzeuge für euch erschließen. Diese Fahrzeuge sind imstande, eure unternehmerischen Fehltritte auf explosive Weise zu sanieren.

SecuroServ hat seine Palette von gesetzeswidrigen Angeboten auf eurem Büroschreibtisch ausgebaut. Kauft Fahrzeug-Lagerhäuser – zwielichtige Immobilien, um Fracht zu lagern, zu modifizieren und zu exportieren – und klaut anschließend Fahrzeuge in ganz Los Santos und Blaine County, um euer neues Eigentum zu füllen. Mitglieder eurer Organisation werden auf beschaffbare Ziele hingewiesen. Ganz gleich, ob es sich dabei um einen ganz einfachen Diebstahl eines unbewachten Turismo R handelt, den unerwünschten Besuch einer Party, um dort die Fahrzeugschlüssel zu stehlen und dann abzuhauen oder aber um einen ausgeklügelten Plan, bei dem ein Polizeihelikopter gesteuert wird, um mithilfe der Kamera das gewünschte Fahrzeug ausfindig zu machen: Es gibt eine große Bandbreite neuer Möglichkeiten, um Profit einzufahren.

Nutzt alle euch zur Verfügung stehenden Mittel, um diese Beschaffungsoperationen so reibungslos wie möglich zu halten. Dazu zählen unter anderem CEO-Fähigkeiten und CEO-Fahrzeuge. Die Käufer akzeptieren keine beschädigte Ware; je sauberer die Flucht abläuft, desto geringer fallen die Reparaturkosten aus. Verwendet die Limousine mit Bordgeschütz oder den Buzzard als gepanzerte Absicherung und setzt „Behörden bestechen“ taktisch klug ein, um lästige Verfolger loszuwerden, oder „Geisterorganisation“, um eure Operationen vorübergehend vom Radar verschwinden zu lassen. Oder ihr geht gleich in die Vollen: Der geschickte Einsatz eines Cargobobs sorgt für schnelle Evakuierungen und Lieferungen.

Eine ganze Menge Käufer sind immer bereit, Geld für euren neu beschafften Warenbestand springen zu lassen. Über das Ad-Hawk-Fahrzeugnetzwerk in eurem Fahrzeug-Lagerhaus kontaktiert ihr die Käufer und stellt eure Ware zu. Private Käufer sind unkompliziert und akzeptieren auch die Serienausstattung eines Fahrzeugs. Wenn ihr aber eure Marge erhöhen wollt, solltet ihr bei Ausstellungsräumen und Fachhändlern vorstellig werden, die nach getunten Fahrzeugen suchen und bereit sind, mehr dafür zu bezahlen.

Verwaltet eure Exporte und wägt die Risiken sorgfältig ab. Ihr könnt mit eurer Organisation bis zu vier Autos abliefern; behaltet dabei aber die rivalisierenden Organisationen oder Motorradclubs, die auf Beute aus sind, im Hinterkopf. Und stellt auf jeden Fall sicher, dass euer Team der Aufgabe gewachsen ist.

Wenn ihr mehrere Fahrzeuge aufgetrieben habt, schaltet ihr Spezialfahrzeug-Missionen frei – Coop-Missionen, in denen eure Organisation eine Reihe von SecuroServ-Operationen absolvieren und dabei mit jeder Menge von Fahrzeugen verursachtem Chaos rechnen muss. Der Abschluss von Spezialfahrzeug-Missionen eröffnet die Möglichkeit, diese Fahrzeuge zum speziellen SecuroServ-Einkaufspreis zu erwerben. Durch den Besitz von bestimmten Spezialfahrzeugen schaltet ihr neue VIP-Aufträge frei. Diese einzigartigen Fortbewegungsmittel sind entweder gepanzert oder bewaffnet, amphibisch oder flugfähig und werden alle in der Tiefgarage eures Fahrzeug-Lagerhauses untergebracht.

Neben den acht neuen Spezialfahrzeugen könnt ihr auch zwei neue Supersportwagen in eurer riesigen neuen Firmengarage parken – den Pegassi Tempesta und den Ocelot Penetrator – sowie die Principe Diablous Custom und den Annis Elegy Retro Custom als neue Upgrade-Modelle bei Benny’s. Besitzer einer Firmengarage können ihre schöne neue Unterkunft auch durch eine optionale Tuningwerkstatt erweitern, die das Tuning (inkl. Beleuchtung und Design-Optionen) und Upgrades im Stil von Bennys Fahrzeugen direkt vor Ort erlaubt.

Spezialfahrzeuge

• BF Ramp Buggy

• JoBuilt Phantom Edge

• Karin Technical Aqua

• Nagasaki Blazer Aqua

• Brute Armored Boxville

• MLT Wastelander

• Imponte Ruiner 2000

• Coil Rocket Voltic

Fahrzeuge

• Principe Diablous und Diablous Custom

• Annis Elegy Retro Custom

• Pegassi Tempesta

• Ocelot Penetrator

Immobilien

• Fahrzeug-Lagerhäuser

• Firmengaragen

NEUER GEGNER-MODUS: TURF WARS

Zwei bis vier Teams schnallen sich am Steuer einer Reihe von schnellen Fahrzeugen fest und kämpfen um Felder. Fahrt einfach über ein Feld, um es mit der Farbe eures Teams zu markieren und gleichzeitig euer Revier gegen die Konkurrenz zu verteidigen. Dabei sammelt ihr in diesem als Teil von Import/Export erschienenen Gegner-Modus für Fahrzeuge strategisch platzierte Raketen auf.

CHARAKTER-RUNDERNEUERUNG

Ihr habt euer Outfit gewechselt, eure Tattoos, eure Haare, euer Auto, eure Freunde – aber euch quält dennoch ein Gefühl der Unzufriedenheit? Mit Import/Export könnt ihr nun dem Aussehen eures Charakters eine komplette Rundumerneuerung verpassen …

UND MEHR …

Import/Export beinhaltet außerdem Stunt-Zusatzelemente für den Regisseur-Modus des Rockstar-Editors und die Unterstützung von „Zusammen spielen“ auf PS4, einer Funktion, über die Spieler auf dieser Plattform eine Party starten und zusammen direkt in eine GTA Online-Sitzung einsteigen können.

Haltet eure Organisation am Laufen mit strategischen Rabatten auf schusssichere Reifen, Fahrzeugpanzerung, Körperpanzerung und alle Munitionsarten bis 19. Dezember. Und holt euch die luxuriösen SuperVolito oder SuperVolito Carbon mit 25 % Rabatt, um schnell vom Helipad eures Büros aus abheben zu können. Nutzt darüber hinaus doppelte GTA$ und RP im neuen Gegner-Modus Turf Wars, in dem Teams in Fahrzeugen gegeneinander um die Kontrolle über Felder und Waffen kämpfen.

ROCKSTAR-EDITOR-WETTBEWERB: #WARSTOCK-SPEZIALFAHRZEUGE

Warstock Cache & Carry, der Online-Superstore für militärische Gerätschaften, sucht talentierte Filmemacher, um ihre neuen Spezialfahrzeuge zu präsentieren, die die Bürger des südlichen San Andreas ab heute bestellen können. Die filmischen Möglichkeiten sind dabei unbegrenzt: Stellt die explosiven Szenen eurer Lieblingsfilme aus Vinewood nach, demonstriert das verursachte Chaos oder die Vielseitigkeit dieser neuen einzigartigen Fahrzeuge oder kreiert etwas ganz Neues und Innovatives. Die einzige Bedingung ist, dass der Kurzfilm mindestens eines der Spezialfahrzeuge prominent zeigt …

Der Hauptgewinner erhält die begehrte Rockstar-Editor-Trophäe als Beleg des filmischen Könnens, einen individuellen Regiestuhl für das talentierte Gesäß und die offizielle GTAV-Collegejacke mit individuellem Regisseurs-Patch. Zwei weitere Gewinner bekommen jeweils einen Gutschein in Höhe von 100 Dollar für das Rockstar Warehouse sowie ein offizielles GTAV-Deluxe-Preispaket mit Sammlerstücken.

Um teilzunehmen, müsst ihr ein Video mithilfe des Rockstar Editors auf PC, PS4 oder Xbox One erstellen, mit dem Hashtag #Warstock versehen und dann über das Ingame-Menü im Rockstar Games Social Club veröffentlichen. Einige wichtige Regeln bzw. Punkte:

Das Video muss ein oder mehrere Spezialfahrzeug(e) beinhalten.

Das Video muss zwischen zwei und fünf Minuten lang sein.

Das Video muss mit dem Hashtag #Warstock markiert sein und zwischen jetzt und Dienstag, den 10. Januar 2017, um 05:59 Uhr im Rockstar Games Social Club veröffentlicht werden.

Das Video muss ausschließlich mit dem Rockstar Editor erstellt werden. Wir wissen, dass viele der erfahreneren Benutzer des Rockstar Editor gerne zusätzliche Bearbeitungssoftware von anderen Herstellern verwenden, aber um diesen Wettbewerb mit gleichen Voraussetzungen für alle Teilnehmer durchführen zu können, müssen wir darauf bestehen, dass nur der Rockstar Editor zur Produktion des Videos benutzt wird.

Nachdem alle teilnahmeberechtigten Beiträge gesichtet wurden, wird Rockstar Games das Gewinner-Video danach auswählen, wie gut das oben genannte kreative Briefing eingehalten oder interpretiert wurde – nach der künstlerischen Leistung bzw. dem Unterhaltungswert, der Produktionsqualität und der allgemeinen Kreativität.

#IMPORTEXPORT-SNAPMATIC-WETTBEWERB & SOCIAL CLUB-GEWINNSPIEL

Zeigt uns die Früchte eurer Arbeit im #IMPORTEXPORT-Snapmatic-Wettbewerb. Knipst ein Motiv, das den verschwenderischen, aber heimtückischen Lifestyle zeigt, der mit dem Handel mit illegalen Fahrzeugen in Import/Export einhergeht. Die fünf besten Snapmatic-Fotos werden jeweils mit 1.000.000 GTA$ belohnt. Teilnahmeberechtigte Beiträge müssen im Social Club mit dem Schlagwort #importexport markiert sein und zwischen heute und Dienstag, den 20. Dezember, um 05:59 Uhr, erstellt werden. Hier findet ihr die offiziellen Teilnahmeregeln.

Oder benehmt euch im alltäglichen Leben genauso, wie ihr es in GTA Online machen würdet – mit der richtigen Mischung aus Prahlerei und Klasse. Macht mit beim Import/Export-Gewinnspiel im Social Club und gewinnt mit etwas Glück eine Ladung mit beeindruckendem GTAV-Merchandise, der geradezu „Wohlstand“ schreit: das elegante GTAV-Chrom-Zippo, der GTAV-USB-Stick in Goldbarrenoptik zur VIP-gerechten Datenspeicherung, die stylischen GTAV-Grotti- und Merryweather Polos und obendrein noch ein GTAV-Stickerpack. Nehmt von jetzt bis einschließlich Montag, den 19. Dezember auf der Events-Seite im Social Club teil.