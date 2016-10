GTA Online: Bikers-Update – Zwei neue Fahrzeuge und sechste Immobilie jetzt verfügbar

Das in der letzten Woche veröffentlichte „Bikers“ beinhaltet eine Vielzahl neuer Gameplay-Elemente wie Clubhaus-Missionen, neue Unternehmen und mehr, sowie 13 neue Fahrzeuge und jede Menge anderer neuer Gegenstände, und war somit eines der bislang größten Updates für GTA Online. Heute wurden zwei weitere neue Fahrzeuge zur Liste der bereits verfügbaren fahrbaren Untersätze hinzugefügt. Darüber hinaus hat Dynasty 8 die Gebete vieler Spieler erhöht und bietet ab sofort die Möglichkeit, eine sechste Immobilie zu erwerben

ZWEI NEUE FAHRZEUGE: WESTERN DAEMON CUSTOM UND BF RAPTOR

In dieser Woche erobern die Daemon Custom und die Raptor die Straßen von Los Santos. Die neue Daemon ist perfekt geeignet, um jeden Passanten wissen zu lassen, dass ihr der langen und erlesenen Tradition des Unterwelt-Chics angehört. Falls ihr euch aber eher nach der Mischung aus Ehrfurcht, Verwirrung und Erregung sehnt, die nur ein Trike mit Turbomotor hervorrufen kann, dann ist die Raptor genau das Richtige für euch.

SECHSTE IMMOBILIE JETZT VERFÜGBAR

Ihr habt jeden Zentimeter eurer verfügbaren Garagenplätze mit Autos zugeparkt, die viel zu schön sind, um sie wieder zu verkaufen? Und euer Clubhaus ist bis unter die Decke mit ebenso vielen perfekt getunten Maschinen vollgestopft? Oder habt ihr es einfach satt, jeden Tag der Arbeitswoche in nur einem Luxusapartment verbringen zu müssen? Wir verstehen euer Problem, aber es gibt eine Lösung: Ab sofort könnt ihr eine sechste Immobilie erwerben.

BIKERS-BONI: 11. – 24. OKTOBER

Ab heute könnt ihr zwei ganze Wochen lang (bis zum 24. Oktober) eine Reihe neuer GTA Online-Rabatte nutzen und Belohnungen freischalten. Wenn ihr euch innerhalb der nächsten beiden Wochen zu einem beliebigen Zeitpunkt in GTA Online einloggt, erhaltet ihr einen schwarzen Western-Hoodie. Außerdem gibt es doppelte GTA$ & RP im neuen Gegner-Modus „Slipstream“ sowie eine spezielle Spieleliste mit doppelten GTA$ & RP und einer Auswahl an Stuntrennen (drückt einfach die entsprechende Taste im GTAV-Startbildschirm, um teilzunehmen, oder wählt die Stuntrennen-Spielelisten unter „Rockstar-Spielelisten“ im Pause-Menü).

Falls euer neu gegründeter Motorradclub Verstärkung benötigt oder ihr die Polizei von euch ablenken wollt, haben Lester und Merryweather die Preise für ihren gesamten Dienstleistungskatalog um die Hälfte reduziert. Alle, die ihren Fahrzeugen eine neue Optik verpassen wollen, erhalten bei Los Santos Customs 25 % Rabatt auf Umlackierungen, Reifenqualm, Felgen und Turbos. Und Ammu-Nation gewährt 25 % Rabatt auf Gewehrmunition, Farbtöne, Körperpanzerung, Wurfgeschosse sowie Trommel- und Kastenmagazine.

PREMIUMRENNEN „WALDLAUF“ (11. – 17.10.) & DOPPELLOOPING (18. – 24.10.)

Während des Bonuszeitraums haben wir zwei Premiumrennen im Angebot. Von heute an und bis 17. Oktober schießt ihr in „Waldlauf“ (nur für Motorräder) bei Höchstgeschwindigkeit zwischen Bäumen hindurch. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass euch die Gegner in den nächsten Baumstamm drängen, denn für das Rennen ist die Option „kein Kontakt“ festgelegt. Vom 18. bis 24. Oktober trotzt ihr dann in „Doppellooping“ mit Supersportwagen der Schwerkraft. Alle Teilnehmer in Premiumrennen verdienen dreifache RP und haben die Chance auf GTA$-Preise, wenn sie als Erster, Zweiter oder Dritter ins Ziel kommen.

VERDIENT GELDBONI VON HEUTE BIS 17. OKTOBER

Von heute an und bis Montag, den 17. Oktober, könnt ihr euch noch schneller holen, was ihr wollt – mit GTA$-Cashback-Boni auf die CashCards „Bullenhai“, „Der Weiße Hai“, „Walhai“ oder „Megalodon“. Je höher der Wert der Karte ist, desto höher sind die GTA$-Boni, die ihr erhaltet:

Bullenhai – 15 % Bonus (75.000 GTA$)

Der Weiße Hai – 30 % Bonus (375.000 GTA$)

Walhai – 35 % Bonus (1.225.000 GTA$)

Megalodon – 50 % Bonus (4.000.000 GTA$)

Alle GTA$-Boni, die ihr in diesem Zeitraum verdient, werden automatisch als Gesamtsumme bis Freitag, den 21. Oktober, auf euer Ingame-Konto bei der Maze Bank überwiesen. Ihr könnt die Shark CashCards entweder im Spiel oder bei eurem bevorzugten Online- oder Einzelhändler kaufen. Gebt euer neues Vermögen mit Bedacht aus, sonst wirkt die Geldtherapie nicht sehr lange. Weitere Informationen.