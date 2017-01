Gruselig gut: Resident Evil 7 Biohazard führt offizielle deutsche Games-Charts an

Starke Nerven, viel Fingerspitzengefühl und eine gehörige Portion Kombinationsgabe sollte mitbringen, wer sich an Resident Evil 7 Biohazard herantraut. Der neueste Teil der Survival-Horror-Reihe, der fast zeitgleich zum Kinofilm Resident Evil 6: The Final Chapter erscheint, begeistert Kritiker und Spieler gleichermaßen. In den offiziellen deutschen PS4- und Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert Resident Evil 7 Biohazard aus dem Stand die Spitze. FIFA 17 (PS4) bzw. Battlefield 1 (Xbox One) ziehen sich an die zweite Stelle zurück.

Noch eine weitere japanische Neuveröffentlichung erlebt einen Höhenflug, und zwar Gravity Rush 2. Das Action-Adventure um Gravitationskönigin Kat, die die Gesetze der Schwerkraft nach Belieben aufheben kann, schwebt an die neunte Stelle der PS4-Tabelle.

Bei den übrigen Konsolen bleibt alles wie gehabt: FIFA 17 und Call Of Duty: Black Ops 2 behalten auf PS3 das Sagen, Minecraft und FIFA 17 auf Xbox 360 sowie Just Dance 2017 und Mario Kart Wii Selects auf Nintendo Wii. Im PC-Ranking übernimmt Civilization VI das Zepter von Grand Theft Auto V, das hinter Silber-Gewinner Landwirtschafts-Simulator 17 auf Platz drei zurück fällt.

Quelle: www.gfk-entertainment.com