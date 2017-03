Gravel – Neues Off-Road-Rennspiel-IP von Milestone

Milestone kündigte ein neues Spiel an, das der vierrädrigen Off-Road-Welt gewidmet ist: Gravel. Das Spiel wird im Sommer auf PS4 Pro, PS4, XBox One und Steam verfügbar sein.

“ GRAVEL ist eine extreme Herausforderung und zelebriert das Genre der Off-Road-Rennen, indem es die Spieler an exotische Orte auf der ganzen Welt bringt – und das in richtig aufregenden Fahrzeugen. Dank der Unreal Engine 4 konnte Milestone endlich seiner Kreativität freien Lauf lassen und das Arcade-Genre mit einem sehr ehrgeizigen Off-Road-Rennspiel in Angriff nehmen. Mit dem Fokus auf Spaß, Wettbewerb, Geschwindigkeitsgefühl und Adrenalin konnten wir eine Kombination aus den bestmöglichen Elementen zusammenstellen: Realistische Grafik, dynamisches Zeit- und Wettersystem, mitreißende Physik-Simulation, atemberaubende Orte, an denen die Spieler Vollgas geben und durch Wälder, verschneite Berge, Dünen und Wüsten rasen können. Wir sind begeistert davon, wie sich GRAVEL entwickelt, und überzeugt, dass die Spieler das Spiel faszinierend unterhaltsam und frisch finden werden“, sagt Irvin Zonca, Head of Game Design bei Milestone.