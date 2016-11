Gone Home – Kostenlos herunterladen

Über die spielerische Qualität von experimentellen Indie-Spielen darf natürlich gestritten werden, einem geschenkten Gaul schaut man aber nach wie vor nicht ins Maul. Denn Gone Home aus dem Hause The Fullbright Company könnt ihr euch derzeit noch umsonst herunterladen. Allerdings mit einem kleinen Haken.

Gone Home ist im Laufe des Jahres zwar auch für Xbox One und Playstation 4 erschienen, der kostenlose Download gilt aber nur für die PC-Version. Wer sich also das Spiel für Windows, Mac oder Linux holen möchte, besucht am besten die offizielle Seite der Software. Dort lassen sich dann auch die Systemvoraussetzungen finden.

Das Angebot gilt jedoch nur noch bis morgen, den 14.11.2016, um 9 Uhr früh, weshalb sich Interessierte dann doch etwas beeilen sollten. Zudem habt ihr vor dem kostenlosen Download die Möglichkeit, den Entwickler in Form einer selbstgewählten Spendensumme zu unterstützen. Der Erlös soll noch bis zum Ende der Woche an Lambda Legal, eine Organisation für die Rechte der LGBTQ-Community, gehen.

For people that need something about hope and love right now: We've made @GoneHomeGame free this weekend on @itchio. https://t.co/F7RCOZAj5Y

— Steve Gaynor (@fullbright) November 12, 2016