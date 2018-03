GOG.com – Zahlreiche Angebote zum St. Patrick’s Day

Pünktlich zum St. Patrick’s Day hat die Vertriebsplattform GOG.com einen kleinen Sale ausgerufen. Über 300 Spiele sind damit ab sofort im Preis reduziert bei Rabatten von bis zu 90 Prozent.

Mit dabei sind unter anderem Little Nightmares (50 Prozent reduziert), Ys Seven (25 Prozent), Abzu (50 Prozent), Vampire: The Masquerade – Bloodlines (75 Prozent), Pillars of Eternity: Hero Edition (40 Prozent), Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (bis zu 75 Prozent) oder Yooka-Laylee (66 Prozent). Als besonderes Schmankerl lockt das polnische Unternehmen zudem mit einem exklusiven Star-Wars-Bundle, das satte 19 Spiele beinhaltet.

Sämtliche Angebote sind noch eine Woche bis zum 19. März 2018 um 23:59 Uhr gültig.