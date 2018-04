GOG.com – Das sind die Rabatte der Wunschlisten-Aktion

Wir berichteten bereits am gestrigen Tag von der GOG.com’s Wunschlisten-Rabattaktion, bei der die Spiele, die am häufigsten auf den Wishlists der Nutzer gennant werden, vergünstigt angeboten werden sollen. Nun gab CD Project Red bekannt, dass es an die Spitze der meist-gewünschten Spiele der Blockbuster-Titel The Witcher 3: Wild Hunt geschafft hat. Die Game-of-the Year-Edition ist ab sofort ganze 60% günstiger zu erwerben. Auch die Add-ons Hearts of Stone und Blood and Wine sollen eine Preisreduzierung von 50 % erhalten.

Dazu erhalten Spiele wie Divinity: Original Sin 2, Darkest Dungeon, SUPERHOT oder Vampire: The Masquerade – Bloodlines ebenfalls starke Rabatte. Zur Aktion und den günstigen Angebote gelangt ihr über folgenden Link.