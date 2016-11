Gönn-Dir-Dienstag bei Media Markt

Bis morgen früh um 9 Uhr könnt ihr beim Gönn-Dir-Dienstag von Media Markt wieder echte Schnäppchen ergattern. Allerdings solltet ihr schnell sein, da die Angebote schnell vergriffen sein können. Und Gamer kommen diese Woche echt auf ihre Kosten. So gibt es aktuell dort Titanfall 2 für die Playstation 4 plus 365 Playstation Plus für unglaubliche 79 €. Der Normalpreis liegt bei 108,99. Für Xbox Freunde gibt es den Xbox One Controller plus Xbox Wireless Adapter für zusammen 55 € statt 82,98 €. Und das ist noch nicht alles. Für 189 € statt 249 € gibt es eine Xbox One 500 GB Konsole. Echt tolle Angebote, wo man nicht viel verkehrt machen kann.

Hier geht´s direkt zum Media Markt Gönn-Dir-Dienstag