God’s Trigger – Neues Spiel von Techland auf der gamescom 2017 angekündigt

Techland Publishing, verantwortlich unter anderem für Torment Tides of Numenera, hat auf der gamescom 2017 ein neues Spiel namens God’s Trigger enthüllt.

God’s Trigger verlangt seinen Spielern Coop-Gameplay erster Güte ab. Wir müssen in Gestalt eines Engels und einer Dämonin als ungleiches Paar unfreiwillig zusammenarbeiten, um die vier Reiter der Apokalypse zu aufzuhalten, bevor sie sämtliches Leben auf der Erde auslöschen.

Der Release für God’s Trigger ist für Anfang 2018 geplant. Der Titel kann in der Business Area in Halle 2.2 am Stand D020 angespielt werden.

Trailer: