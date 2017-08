God’s Trigger – Apokalypse mit Hotline Miami-Flair

Auf der aktuell laufenden Gamescom in Köln, hat Techland Publishing einen neuen Titel vorgestellt. Bei jenem Spiel handelt es sich um God’s Trigger, einen Koop-Shooter mit Top-Down-Perspektive. Aufgrund der Optik und der Darstellung der Brutalität, erinnert das Spiel der Deadlings-Macher an die Hotline Miami-Spiele. God’s Trigger soll ausschließlich als Download für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 erscheinen. Allerdings erst im nächsten Jahr.

God’s Trigger triggert unsere Vorfreude

Auch die Absurdität des Szenarios hat durchaus Hotline Miami-Niveau. Wir schlüpfen nämlich in die Haut eines Engels und eines Dämons, die die vier apokalyptischen Reiter aufhalten müssen. Wir konnten auf der Gamescom konnten wir bereits reinschnuppern und sind wirklich guter Dinge. Für die Interessierten, die leider zu Hause sitzen, haben wir hier noch einmal den Trailer für euch.

Wir halten euch bis zum Release natürlich auf dem Laufenden.