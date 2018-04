God of War – So gut Verkauft sich das Spiel in Großbritannien

Einige Tage ist es nun her da ist Sonys Exklusiv-Reihe mit God of War auf die PlayStation 4 zurückgekehrt. Bereits im Vorfeld durch die Fachpresse hochgelobt, scheint auch der Erfolg bei den Spielern nicht auszubleiben. So sind unlängst die Verkaufscharts in Großbritannien bekannt geworden, die den Erfolgszug des neuen God of War darlegen.

Demnach ist das unlängst erschienene God of War mit Abstand das erfolgreichste Spiel des gesamten Franchise. So verkaufte sich der aktuelle Action-Hit ganze 35 % häufiger als noch God of War 3. Aber nicht nur in den eigenen Reihen beweist Kratos neue Reise, was sie kann. In Großbritannien setzt sich das Abenteuer ebenfalls auf Platz 1 der Charts fest und vertreibt damit schon nach zwei Wochen den Multiplattform-Titel Far Cry 5 von seinem Thron.

God of War ist seit dem 20. April für PlayStation 4 verfügbar.