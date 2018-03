God of War – Neuster Serienteil verfügt über vier Schwierigkeitsgrade

Der neuste Serienteil des God-of-War-Franchises wird insgesamt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten. Während die niedrigste Stufe für Einsteiger gedacht ist, die die Geschichte genießen möchten, richten sich die beiden nächsthöheren Stufen an Spieler, die die Kämpfe so erleben wollen wie sie gedacht sind.

Der höchste Schwierigkeitsgrad trägt den Titel „Give Me God of War“ und stellt vor allem für Serienveteranen eine ganz besondere Herausforderung dar. Der Spielstand wird in diesem Modus in einem eigenen Slot gespeichert und kann während des Spiels nicht verändert werden. Eure Gegner treten hier nicht nur in größeren Zahlen auf, sondern zeigen sogar komplett neue Angriffsmuster: „Wir haben eine Menge Dinge getan, damit es eine echte Herausforderung und nicht nur eine zynische Steigerung ist“.

God of War erscheint offiziell am 20. April exklusiv für die Playstation 4.