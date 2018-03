God of War – Neues PS4-Pro-Bundle angekündigt

Sony hat passend zum kommenden God of War ein neues Playstation-4-Pro-Bundle angekündigt. Das Bundle ist dabei streng limitiert und beinhaltet eine PlayStation 4 Pro mit 1 TB großer Festplatte in der Farbe „Leviathan Grey“. Das Äußere der Konsole wird von einigen Verzierungen und Insignien geschmückt, die an die Axt von Protagonist Kratos erinnern sollen. Darüber hinaus können sich Käufer über einen DualShock-4-Controller im gleichen Design sowie der Day One Edition von God of War freuen.

Das Bundle soll schon in Kürze bei ausgewählten Händlern zur Verfügung stehen. Den Wireless-Controller im God-of-War-Design gibt es zudem mit Erscheinen des Spiels am 20. April auch separat zu kaufen.