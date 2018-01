God of War – Kein Season Pass in Planung

Sony ebnete den Weg bereits mit Titeln wie Uncharted 4 oder Horizon: Zero Dawn und möchte nun denselben Gang mit dem kommenden Action-Titel God of War antreten. So werde man nämlich auch für das neue Abenteuer mit Kratos keinen Season Pass anbieten. Dies berichtete zumindest Director Cory Barlog via Twitter. Ob Sony aber gänzlich auf Erweiterungen und Zusatzinhalte verzichten wird, geht aus dem Tweet nicht hervor. Denkbar wäre nach wie vor ein umfassender Story-DLC ähnlich der Erweiterung zu Horizon: Zero Dawn, die Ende des vergangenes Jahres veröffentlicht wurde.

No season pass. As for the story questions – you will have to wait and play the game to see how it all shakes out. I just finished another play-through last night around midnight and it was still awesome! I'm totally biased, though.

— Cory Barlog (@corybarlog) January 17, 2018