God of War – Goldstatus erreicht

Das kommende God of War hat offiziell den Goldstatus erreicht. Wie Sony unlängst bekannt gab, hat man die Entwicklung am Spiel endlich abschließen können und kann das Action-Abenteuer rund um Karos und seinen Sohn damit pünktlich in die Produktion schicken. Einem Release am 20. April steht damit also nichts mehr im Wege.

In einem aktuellen Beitrag via Playstation Blog meldete sich zudem Creative Director Cory Barlog zu Wort und zeigte sich begeistert über den Fortschritt sowie den Abschluss des Projektes.

Wie gut der neuste Teil der populären Reihe nun wirklich geworden ist, sehen wir dann Mitte April, wenn God of War exklusiv für die Playstation 4 erscheint.