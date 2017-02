God of War – Erscheint Kratos‘ Abenteuer doch noch 2017?

Seit der offziellen Enthüllung des neuen God of War hielt sich Sony mit einem genauen Release-Termin ziemlich zurüxk. Generell gab es kaum neue Informationen zu Kratos‘ neuem Abenteuer. Jetzt jeoch, ist einem der Beteiligten möglicherweise ein kleiner Fehler unterlaufen. So viel sei schon einmal verraten: Vielleicht müssen wir nicht mehr allzu lange auf eine Rückkehr von Kratos warten!

Hat der Synchronsprecher zu viel gesagt?

Betrachtet man folgenden Screenshot, von Christopher Judges Twitter-Profil, dann fällt einem eins sofort ins Auge. Er ist Voice Artist, und spricht Kratos aus God of War. Er wird diesen Part auch im neuen Teil wieder übernehmen und hat mal eben so „God of War (2017)“ in seiner Beschreibung stehen. Ist das alles nur ein Zufall? Wir wissen es nicht.

Das hier ist auch wie immer keine offizielle Bestätigung sondern nur ein Gerücht das wir mal mit euch teilen wollten. Sobald es was Neues gibt, dann sagen wir euch bescheid!