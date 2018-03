God of War – Atreus sorgt für Menschlichkeit bei Kratos

In weniger als einen Monat ist es soweit und God of War bekommt sein nächstes Abenteuer auf Sonys PlayStation 4 spendiert. Passend zum anstehenden Release veröffentlichte Entwickler Sony Santa Monica nun einen Blogpost auf dem offiziellen PlayStation Blog. Hier erklärte man noch einmal eingängig, dass Kratos sich stark verändert habe und das dies vor allem an seinem Sohn Atreus läge.

„Wir haben ihn anfangs absichtlich das Image eines abscheulichen Antihelden gegeben. Jetzt wollen wir Kartos zu einem Charakter formen, den man ins Herz schließen kann. (…) Atreus ist der Anstoß den Krtos brauchte, um zu erkennen, dass er sich ändern muss … Er kitzelt die Menschlichkeit heraus“, so Creative Director Corey Barlog.

Weiterhin betonte man, dass die Inspirationsquelle für Atreus sowohl von Elizabeth aus Bioshock Infinite als auch Ellie von The Last of Us stammt. Atreus selbst soll euch jedoch nie im Weg stehen oder eine Person sein, die ihr ständig beschützen müsst. Eine Lebensanzeige selbst soll der Junge nämlich nicht besitzen.