Glücksspiele an PC und Konsole oder doch lieber im Online Casino?

Glücksspiele werden von Jahr zu Jahr populärer – und zwar nicht unbedingt in Spielbanken, sondern vielmehr auf PCs und Konsolen. Die Spiele haben sich in der Mitte der Gesellschaft etabliert und gelten mittlerweile als populäre Freizeitbeschäftigung für jedes Alter. Zwischen klassischen Games und Online Casinos gibt es allerdings einen großen Unterschied. Geht es bei den einen vorrangig um Ruhm und Ehre, so hat man bei letztgenannten auch die Möglichkeit Geldgewinne abzustauben. Diese Abgrenzung ist oft bedauerlich, denn eine Verbindung beider Möglichkeiten hätte sicherlich einen ganz besonderen Reiz. Aber sie hat auch durchaus gute Gründe, schließlich müssen sich seriöse Online Casinos an strenge Auflagen halten. Wie auch immer: Wir haben uns einmal in der Gamingwelt umgeschaut und stellen euch hier ein paar Möglichkeiten vor.



Schon seit einiger Zeit gibt es mit „The Four Kings Casino and Slots“ ein spaßiges Casino Erlebnis für PC und Mac via Steam und die PlayStation 4. Das Spiel ist kostenlos erhältlich, dahinter versteckt sich somit ein klassischer Free-to-Play-Titel. Im Grunde handelt es sich hier um ein Social MMO, also ein Massively Multiplayer Onlinegame . Bevor man loslegen kann, muss man sich für das Spiel noch einen persönlichen Avatar erstellen, mit dem man das Casino gewissermaßen unsicher macht. Bei der Gestaltung hat man dabei recht viele Möglichkeiten. So kann einerseits die Optik der Figur dem eigenen Geschmack angepasst werden, zudem stehen noch allerhand Outfits zur Verfügung, mit denen man seinen Charakter den eigenen Wünschen nach einkleiden kann. Hat man sich so für das Casino hübsch gemacht, kann man auch schon loslegen und Spiele wie Roulette, Blackjack oder diverse Slot Machines nutzen. „The Four Kings Casino and Slots“ wird durch regelmäßige Updates erweitert, so dass der Besuch, bei dem man sich auch mit anderen Spielern treffen kann, immer wieder ein Erlebnis ist.

Besitzer einer Xbox schauen bei diesem Spiel leider in die Röhre, jedoch gibt es auch für Microsofts Konsole ähnliche Spiele. Wer zuhause z. B. noch eine Xbox 360 stehen hat, kann damit auf den Klassiker „Casino Nights“ zugreifen, das im Xbox Store für nicht einmal einen Euro zu haben ist. Aufgrund seines Alters kommt der Titel in optischer Hinsicht nicht ganz so aufwändig daher, jedoch stehen mit diversen Kartenspielen, Keno und natürlich dem Klassiker Roulette auch hier viele Möglichkeiten offen. Wer dabei die eine oder andere Herausforderung meistert, wird zudem mit Erfolgen belohnt. Wer dagegen „nur“ eine Xbox One sein eigen nennt, findet aktuell keinerlei Casino Spielesammlungen wie bei http://www.allslotscasino.com/de im Xbox Store vor, lediglich ein paar Poker Spiele sind verfügbar. Aber auch damit kann man ja durchaus Spaß haben!

Wie ihr an diesen beiden Beispielen seht, haben Spieler auf PC und Konsole so einige Möglichkeiten. Und wenn man sich dann noch „Final Fantasy XIII-2“ mit der Casinostadt Serendipity, „Super Mario RPG – Legend of the Seven Stars“ mit dem Grate Guy‘s Casino oder auch die Celadon City aus Pokémon anschaut, sieht man schnell, wie viele Möglichkeiten es auf den unterschiedlichen Systemen gibt. Wer jedoch um richtige Geldgewinne spielen möchte, muss auch weiterhin ein Online Casino besuchen.