Ghost Recon: Wildlands – Stimmen aus dem Netz, Kritik gerechtfertigt?

Das neuste Spiel aus dem Hause Ubisoft Ghost Recon: Wildlands ist nun schon seit ein paar Tagen veröffentlicht. Und es gibt auch schon einige Nutzermeinungen im Netz unter anderem aus Rezensionen oder verschiedenen Tests. Wie reagieren Käufer auf das Produkt und wo liegen Stärken und Schwächen?

Große Spielwelt, verschenktes Potential:

Einige Spieler empfinden die große Spielwelt als beeindruckend und wunderschön insziniert. Und tatsächlich macht sich optisch einen nicht allzu schlechten Eindruck. Einige Kritiker bemängeln jedoch, dass die große Spielwelt nicht ausgenutzt wurde und sich die Missionen bzw. das Gameplay sehr eintönig wiederholt.

Desweitern wird die KI kritisiert in Bezug darauf, dass man schnell keine Herausforderungen mehr findet. Des Öfteren beklagen sich die Spieler über ein schnell aufkommendes, monotones Spielerlebnis.

Weitere Kritikpunkte sind:

schlechtes Fahrzeughandling (die Steuerung ist nicht sehr komfortabel)

viele Ingame-Bugs

Performance-Probleme

teilweise das Waffenhandling (nicht optimal umgesetzt für ein Shooterorientiertes Spiel)

Fehler beim Koop-Erlebnis

Und was sind die positiven Punkte?

Neben all der Kritik, die das Spiel nach der Beta und nun nach dem Launch einstecken muss gibt es auch sehr viele positive Stimmen zu Ghost Recon: Wildlands.

Optisch sieht das Spiel wirklich super aus, auch wenn hier und da die Texturen etwas schwammig wirken ist die Reise durch Bolivien tatsächlich ein Augenschmaus. Ebenso wirkt sich das Klima und dessen Veränderung sehr positiv auf das Spielerlebnis aus. Zur Atmosphäre trägt auch der Sound bei, welcher gut an das Spiel angepasst ist. Die Sprach- und Musiksequenzen sind sehr schön anzuhören.

Grundlegend sollte man sagen, dass Ghost Recon: Wildlands auf den Koop-Modus ausgelegt ist und auch danach sollte man das Spiel auch zum Teil bewerten. Spielt man das Spiel mit mehreren Mitspielern auf der zum Beispiel höchsten Schwierigkeit braucht man Teamwork und Taktik, um erfolgreich voranzukommen. Teilt man beispielsweise verschiedene Aufgaben auf (1 Spieler übernimmt die Rolle des Snipers auf dem Berg, während 2 andere die Camps am Boden durchkämmen) kann man sehr viel Spaß an Ghost Recon: Wildlands haben. Man muss sich auf das Grundprinzip des Spiels einlassen und sich von dem Rambo-Gedankengang mit bloßem Rumgeballer entfernen. So kommen Fans des Spielprinzips auf jedenfall auf ihre Kosten.

Fazit: Sind Usermeinungen hierbei hilfreich?

Selbstverständlich kann man sich für oder gegen einen Kauf auf Basis von Kundenrezensionen und Tests entscheiden. Unserer Meinung nach ist Ghost Recon: Wildlands aber ein Spiel, was man nicht pauschal bewerten kann. Es spricht bestimmte Zielgruppen an und das Spielprinzip muss von Grundauf angenommen werden. Spieler, die sich nicht mit der Philosophie idenzifizieren können sollten eventuell die Finger von Ghost Recon: Wildlands lassen. Jemand, der aber grundlegend auf taktisch angehauchte Shooter mit diverser Gestaltungsvielfalt steht, sollte Ghost Recon: Wildlands eine Chance geben und das Spiel, gerne auch mit ein paar Freunden, ausprobieren. Auch wenn aktuell noch ein paar Bugs und Fehler das Spielerlebnis stören können wird man seinen Spaß mit dem Spiel haben und auch mögliche Multiplayer-Funktionen, die noch eingefügt werden können, bringen neuen Schwung in das neueste Projekt von Ubisoft.

Es bleibt zu hoffen, dass Ubisoft aktiv an der Fehlerbehebung arbeitet und gerne noch eine Multiplayer-Funktion einfügt, um das Spiel auch online mit oder gegen andere genießen zu können.