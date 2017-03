Ghost Recon: Wildlands – Regierung Boliviens droht mit Klage

Das neueste Spiel von Tom Clancy’s Ghost Recon-Reihe spielt bekanntlich in Südamerika. Genauer gesagt in Bolivien. In Wildlands schlüpfen wir in die Rolle einer Spezialeinheit, es mit den größten Drogenkartellen des Landes aufnehmen soll. Für uns als Gamer ist das natürlich ein recht simples aber passendes Szenario. Für das Land Bolivien ist es aber eine eher negative Werbung. Das hat die Regierung des Landes nun wohl auch begriffen und pocht auf Veränderung.

Carlos Romero, der bolivianische Innenminister, hat klargestellt, dass man tatsächlich rechtliche Schritte in Erwägung zieht, wenn Ubisoft sich nicht auf Veränderungen einlässt. „Wir haben die Berechtigung, aber wir bevorzugen es, zunächst den Weg diplomatischer Verhandlung zu gehen“, so Romero in einer ersten Stellungnahme. Diese kurze Rede ist auch in einem Video auf Twitter zu sehen, das von der Regierung geteilt wurde.

Einigung in Sicht?

Eine Einigung ist aber wohl noch nicht in Sicht, da Ubisoft sich den Forderungen wohl nicht beugen wollen wird. In einer Stellungnahme versuchte man die Lage zu beruhigen. „Während das Spiel ein Bild malt, das von der Realität im heutigen Bolivien abweicht, hoffen wir, dass die Spielwelt der wunderschönen Natur des Landes nahe kommt“, so Ubisoft.

Bei dem Spiel handelt es sich außerdem um ein „fiktionales Werk“, das in Bolivien spielt, da es eine „prachtvolle Landschaft und reichhaltige Kultur“ bietet. Ob noch etwas passieren wird ist unklar, besonders aufgrund der Tatsache, dass Ghost Recon Wildlands bereits am 7. März in den Handel kommen soll.