Ghost Recon Wildlands – Offene Beta folgt in ein paar Wochen

Wer noch nicht in die Closed Beta von Ghost Recon Wildlands reingeschaut hat darf sich freuen. Wie Ubisoft mitteilt wird es in ein paar Wochen einen Open Beta zum Spiel geben. Einen genauen Termin haben die Jungs dabei aber nicht genannt. Wer die Closed Beta schon gespielt hat, sollte den Download dann also ruhig auf der Konsole oder PC belassen, da dieser dann nur mit einem Update versehen wird und sofort am Termin wieder nutzbar ist.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März für PS4, Xbox One und PC.