Gewinnt einen Platz für die Monster Hunter World Multiplayer-Demo auf der gamescom

Auf der Gamescom 2017 ermöglicht es Capcom, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Videospielen, das Anfang 2018 erscheinende Monster Hunter: World erstmals anzuspielen. Dabei können Besucher sowohl den Einzel- als auch den kooperativen Mehrspielermodus ausprobieren. Wer ganz sicher sein möchte, einen der begehrten Mehrspieler-Plätze zu erhalten, kann ab heute mit etwas Glück entsprechende Zugangspässe gewinnen.

Von heute bis Freitag werden jeweils Multiplayer-Tickets für den entsprechenden Tag in der Gamescom-Woche verlost: Am heutigen Mittwoch sind Zugangspässe für den Gamescom-Mittwoch (23.08.) zu gewinnen, morgen werden Tickets für den Gamescom-Donnerstag (24.08.) verlost, und so weiter.

Die Teilnahme erfolgt über die Capcom Germany-Social Media-Kanäle auf Facebook , Twitter und Instagram (oder www.instagram.com/monsterhunter.germany).

Glücklichen Gewinnern wird ein Zeitslot von 30 Minuten am entsprechenden Gamescom-Tag zugeteilt. Dieser ist nicht übertragbar und gilt für eine(n) Spieler(in). Zu der angegebenen Zeit erhalten die Gewinner dann Zugang zu den Monster Hunter: World-Mehrspielerstationen im Capcom-Bereich am Sony PlayStation-Stand in Halle 7.